Bognár György és a Paks újabb fricskája: a Magyar Kupa-döntő után a bajnokin is legyőzték a Fradit!

SZÜNET UTÁN

Pascal Jansen tovább frissített a Ferencvároson: Gartenmann helyett Mackreckis, Maiga helyett Rommens, míg Zachariassen helyett Saldanha érkezett a pályára – a brazil gólzsák az eddigi leghosszabb időt képességei bizonyítására.

A brazil Kady (középen) megszerezte első ferencvárosi gólját, de ez csupán szépségtapasz lehetett... Fotó: fradi.hu

A vendég zöld-fehérek hatalmas presszingje a 62. percben érett góllá: Saldanha passzát Varga Barnabás remekül sarkalta Kady Borgeshez, a brazil könnyedén gurított a kapuba, a légisnak ez volt az első ferencvárosi találata. Paksi FC – Ferencváros 2-1.

Ezután azt vártuk volna, hogy még jobban nyomás alá helyezi a hazaiakat a Ferencváros (közvetlenül a szépítő gól után Varga Barnabás próbálkozását Kovácsik óriási bravúrral védte), de nem sokkal ezután szertefoszlottak a ferencvárosi álmok.

A 69. percben az élete meccsét játszó Osváth Attila gólja után már a második gólpasszát adta: a beívelést ezúttal az egy perccel (!) korábban beálló Tóth Barna fejelte a kapuba. Paksi FC – Ferencváros 3-1! Ez a találat láthatóan megtörte a bajnokcsapat játékosait,

Bognár György játékosai viszont hatlamas önbizalommal játszottak tovább, így az eredmén már nem változott. Mindez azt jelenti, hogy a Paks sorozatban harmadik hazai bajnokiján is úgy győztel le a Fradit, hogy mindegik mérkőzésen három gólt szerzett (3-2; 3-2; 3-1), arról nem is beszélve, hogy a tolnai mumus a májusi Magyar Kupa-döntőben is legyőzte (2-0) a Ferencvárost!