Hiába a félórás emberelőny, saját játékosa végezte ki a Fehérvárt a Ferencváros otthonában

Miután legutóbb, Pakson újra megjárta a Fradi (a bajnoki cím védője 3-1-es vereséget szenvedett) a vártnál jobban összsűrűsödött az élmezőny, hiszen Bognár György együttese Debrecenben (5-0), míg a Puskás Akadémia Kecskeméten győzött a vártnál jóval simábban (3-0).

A Ferencváros – Fehérvár találkozó egyik legpikánsabb kérdése az volt: milyen szerepkörben játszik egymás mellett a két gólzsák, Matheus Saldanha és Varga Barnabás?

Nos, a felvetésre hamar választ kaptunk, hiszen az előző két idény gólkirálya a kispadon kezdett, a brazil pedig először volt az FTC kezdőcsapatának tagja.

S ha már ilyen jeles alkalmat ünnepelhetett (azon túl, hogy ő lett szeptember legjobb Fradi-játékosa), hamar igazolta is: bár nem töri össze magát a pályán, ha helyzetbe kerül. kegyetlenül kihasználja azt!

Történt, hogy a mérkőzés 23. percében Kady indította honfitársát, úgy tűnt, hogy a labda Nikola Szerafimové lesz, ám a Vidi macedón válogatott hátvédje olyan kacskán ért a labdához, amely simán eljutott Saldanhához, aki köszönte szépen a lehetőséget, és értékesítette a helyzetét.

A félidő hátralévő részében a Fradi játékosai rutinosan csak annyit adtak ki magukból (talán gondolva már a Nice elleni csütörtöki, Európa Liga-mérkőzésre), amennyi az előny megtartásához feltétlenül szükséges volt, így hiába igyekezett minél több lehetőséget kialakítani a Fehérvár, egy-két kecsegtető helyzetecskénél nem jutottak tovább.

A második játékrészben aztán hamar eldőlt a találkozó – és ismét Szerafimov sietett az FTC segítségére: az 54. percben Kehinde lövését követően ugyanis a macedón légiós – kissé érthetetlenül – széttárt kézzel várta, és mivel ezzel megnagyobbította testfelületét, Antal Péter játékvezető jogosan ítélt büntetőt, miután a labda elakadt a védő karjában.

A kissé váratlan lehetőséget Kady értékesítette, és innentől kezdve pedig már valóban nem volt kérdés, hogy melyik együttes gyűjti be a három pontot.

Még akkor is, ha a 62. percben Kehinde azzal tette izgalmassá a találkozót, hogy kiállítatta magát, miután a kissé mélyre hajoló Simut fejét úgy megrúgta, hogy a román légiós egyből vérezni kezdett. S bár a bajnokcsapat nigériai támadója valóban véletlenül találta el az ellenfelét, miután sérülést okozott neki – idő előtt kellett befejeznie a mérkőzést...

Ám hiába a több mint félórás emberelőny, a Fradi manapság annyira kiemelkedik az NB I-es mezőnyből, hogy a Fehérvár (bár a történtek után Holender és Bedi próbálkozása is a kapufán csattant), nem tudott mit kezdeni ezzel a lehetőséggel.

A Fradi fél gőzzel is simán győzött, és készülhet a Nice elleni hazai Európa Liga-mérkőzésre. Az igazi fokmérő ez a találkozó lesz, és azért is fontos lenne a siker, mert mint ismert, a 35-szörös magyar bajnok a belga Anderlecht otthonában, majd az angol Tottenham Hotspurs ellen is egyaránt 2-1-es vereséget szenvedett...