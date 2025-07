„Orbán Viktorral dolgozni olyan, mintha Lionel Messivel fociznék” – beszélgetés Kubatov Gáborral a Mandiner-esten

Kubatov Gábor nem titkolta a véleményét a „magyarszabályként” elhíresült új MLSZ-kezdeményezésről. A Magyar Labdarúgó Szövetség, több szabályváltoztatást hozott az idei szezonra, amelyek véleménye szerint visszalépést jelentenek a magyar labdarúgás számára. Keményen üzent továbbá az ősi rivális Újpestnek is. Utalt a Ferencváros férfi labdarúgó-csapatának nemzetközi szereplésére. Úgy fogalmazott: a Ferencváros elvégezte a feladatát, az ő lelkiismerete tiszta.

Én nem megyek le kezdőt rúgni. Nem akarom, hogy az emberek a vállukon vigyenek, vagy szobrot emeljenek nekem. Én a Fradit szolgálom. Csak a klub boldogságában akarok osztozni.”

– fogalmazott az FTC első embere.

Az est elkerülhetetlen témája volt a politika és a sport kapcsolata, illetve a 2026-os választás is. A pártigazgató hangsúlyozta: 2026-ban is Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke. Hozzátette, hogy Európa hihetetlen válságban van és azonnali változásra van szükség. Kereki Gergő és Kubatov Gábor elemezte a médiafogyasztási szokásokat, szóba került a Harcosok Klubja és az érdemi párbeszéd fontossága is.

Fotó: Mandiner