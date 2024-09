Önmagát ostorozta, pedig kiszorította a válogatott kezdőjéből a Premier League-tehetséget

A mutatói szerint nem csak a mezőnyjátékban találja fel magát, de otthonosan mozog a kapu előtt is. Ezt korábban a válogatottban is számtalanszor bizonyította, szinte nincs olyan szurkoló, aki ne emlékezne az angoloknak vagy a németeknek lőtt góljára. Érdekesség, Nagy válogatottban való debütálására éppen a Puskás Aréna nyitómeccsén került sor. Az Uruguay elleni 2019-es csörte óta sok víz lefolyt a Dunán, megjárt a nemzeti együttes többek között két Eb-t és túl van egy csodálatos Nemzetek Ligája-menetelésen is. Bár a 2021-es, részben hazai rendezésű kontinenstornáról lemaradt a 31 éves szélső, azonban így is a 25. válogatottságára készülhet, ha októberben ismét meghívót kap Rossitól.