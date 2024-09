„Betöltöttem a hatvanat, sokak szerint ellágyult az agyam” – Marco Rossi az őt kritizálókról

A nemzeti csapat több helyen is változott a németországi betli után, ám ezek egy része előre eltervezett döntés volt.

„Dibusz és Gulácsi között már a rajt előtt eldöntöttük, hogy így osztjuk fel a meccseket. Ezért kezdett Németországban Gulácsi, a bosnyákok ellen pedig Dibusz. A kapusposzton történő változtatás tehát fix volt. Emlékszem még azokra az időkre, amikor támadtak Nagy Zsolt beválogatása miatt, de a szélső idővel bizonyította, hogy számíthatok rá. Ezúttal is megmutatta, milyen remek formában van. Az ő posztján ott van Kerkez Milos is, de neki még bizonyos dogokban javulnia kell. Ezt meg is beszéltük egymással.

Nikitscher is minden tiszteletet megérdemel: Németország ellen mutatkozott be, a bosnyákok ellen pedig már kezdő volt.

Öten is szerepeltek a válogatottban az NB I-ből, ez is bizonyítja, hogy van értelme, hogy járjuk a magyar stadionokat, de azt is hozzá kell tennem, hogy természetesen vannak olyan játékosaink, akik nem vagy legalábbis nehezebben pótolhatóak” – taglalta a kezdőcsapaton történt módosításokat a Míster.

Rossi a bosnyákok elleni októberi, újabb randevúig nem akart előreszaladni, de röviden azért elmondta a véleményét a várakozásairól.

„A balkáni csapatok ellen mindig nehezen játsszunk, mindig küszködős meccseket hozunk össze. Abban biztos vagyok, hogy becsületesen felkészülünk a visszavágóra, változtatunk majd a taktikán, de így sem lesz könnyű a számunkra az a találkozó. A hazaiak minden labdáért megküzdenek majd, most is ilyen meccset játszottak. Ha egy helyzetet sikerült volna értékesítenünk, megnyertük volna a találkozót, de ezúttal a bosnyák kapus volt az ellenfél legjobbja, így gratulálnunk kell nekik” – összegzett a szövetségi kapitány.