A padlóról vagy székéből áll fel Marco Rossi?

A csapat által játszott magas letámadásra épülő taktikáról pedig azt mondta, „A modern labdarúgás nem csak arról szól, hogy támadunk és magasan presszionálunk. Persze e divat mögött nyilván vannak okok, ám ehhez tudni kell magasan támadni, és le kell reagálni mindezt védekezésben is. Be kell látni, hogy Németország ellen sem az ötvenes évek futballját játszottuk, hanem egy modern futballt próbáltunk megvalósítani. A kommunikáció terén voltak félreértések, ez az én hibám, vállalom is érte a felelősséget.

A meccs előtt beszéltük, hogy az első tizenöt percben nem hagyjuk kibontakozni a németeket, ami utána történt, az felírható a rossz kommunikációnak.

Mindenért azonban nem lehet felelőssé tenni az edzőt. Én vállalom a felelősséget mindazért, ami az én asztalom, és biztos vagyok abban is, hogy a játékosok is azért, ami az ő részük.”

Ez arra utal, hogy Rossi a németekhez képest természetesen jóval kisebb játékerőt képviselő bosnyákok ellen a szombati mérkőzésen látott presszingre épülő taktikán nem tervez változtatni nagy mértékben.

„Menekülés a győzelembe”

Rossi szavai alapján az ismert – és egyébként részben Budapesten, a Hidegkuti Nándor stadionban forgatott sportfilm címe tökéletesen passzol a jelenlegi helyzetre. „Úgy gondolom, hogy az egyedüli kiút csakis a győzelem lehet. Tudtuk előre, hogy ez nem lesz egyszerű, és a kiutat sem lesz könnyű megtalálni a németektől elszenvedett vereségből. Az a találkozó foltként megcsúfítja az eddigi utunkat, munkánkat, és velünk marad, mint egy rossz emlék. Aki azonban megnézi az előző évek eredményeit, az láthatja, hogy azokhoz képest kontrasztos a Németországtól elszenvedett öt–nullás vereség. Mert ha összességében szeretnénk mérleget vonni – bár tudom, hogy a megítélés mindig szubjektív –, és ha az ember becsületesen, intelligensen néz szembe a dolgokkal, akkor azt gondolom, hogy a mérleg pozitív. És

emlékezzetek arra is, hogy a 2021-es Európa-bajnokság után is elszenvedtünk egy négy–nullás vereséget, ám akkor is fel tudtunk állni.

A bővebb értékelések nyilván majd akkor születnek meg, amikor mi már nem leszünk a válogatott kispadján, de bízom abban, hogy a végén pozitív mérleget fogtok majd kialakítani rólunk.” – fogalmazott a kapitány.