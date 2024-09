Aki otthonaként szereti Magyarországot – mélypontot jelentő vereség után köszöntheti jubiláló mesterét a magyar válogatott!

Hogy mekkora megtiszteltetést jelentett Marco Rossi számára hat évvel ezelőtt, amikor leülhetett a magyar válogatott kispadjára, jól mutatja a korábban elhunyt nagypapájának írott levele.

„Szia Nagypapa! Remélem, jól vagy. Hány éve is mentél el? Túl sok. ‘94-ben volt, de az emléked most is itt él bennem.

Ki tudja, milyen boldog leszel és büszke az unokádra, aki most a magyar válogatott szövetségi kapitánya...

Igen, azé a Magyarországé... Az Aranycsapaté, melyben Puskás, Hidegkuti és a többiek játszottak, és amelyről annyit meséltél nekem. Emlékszel? Ma elkezdődik ez az új kaland, és ha a lehető legjobban kezdődik, akkor pontosan tudom, kinek ajánljam a győzelmet! Ha így lesz, akkor tudni fogom, hogy szurkoltál nekem, nekünk! Szeretlek! És mindezt Neked ajánlom!”

Mérföldkövek, mélypont

Nos, Marco Rossi 2018 óta megszakítás nélkül a magyar válogatott szövetségi kapitánya, sikeres tevékenységét jól szemlélteti, hogy idén zsinórban másodszor vezette Eb-n a nemzeti csapatot. Szeptember 7-én 67. alkalommal foglalta el a helyét a nemzeti csapat kispadján, a németek elleni vereség azonban fájó mélypontot jelentett: korábban még egyszer sem kapott öt gólt a válogatott a mesterrel – ilyenre a 2013-as, emlékezetes holland–magyar (8–1) óta nem volt példa.