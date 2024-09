„Beképzelt, nem profi” – Még mindig Szoboszlai kihagyott helyzetén rugóznak Angliában

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

Gólpasszt adott, a harmadik mérkőzését is végig játszotta, csapata százszázalékos teljesítménnyel, a címvédővel azonos pontszámmal az élen áll a világ legerősebbnek tartott labdarúgó-bajnokságában. Szoboszlai Dominik továbbra is alapembere a Liverpoolnak, holott voltak, akik féltették a Jürgen Kloppot váltó Arne Slot érkezésétől. Persze Angliáról van szó, ott ha kell, hanem, a megmondóemberek generálják a témákat és a feszültséget. Ezúttal a magyar középpályást „találták meg”.

„Szoboszlai megpróbált könnyű gólt lőni ott, hülyét csinálni a védőkből. Ez feldühítheti a United játékosait.”

– mondta a BBC Radio műsorában Dion Dublin ex-csatár és jelenlegi szakértője.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a 23 éves magyar gólhelyzetbe került, de lövés helyett cselezett: „79. perc: Szoboszlai Dominik óriási lehetősége: Bradley gurít vissza a magyarnak, aki átveszi a tizenegyesponton, nem lő, amolyan „détárisan” csinál egy lövőcselt. Esnek-kelnek a védők, mégis valahogy tisztázni tudnak.” Ez volt tehát a liverpooli nyolcas bűne csapata 3-0-s vezetésénél.

„Ott vacakol. Ezért a csapattársainak teljesen be kellene rágniuk rá!” – reagált a szituációra Gary Neville, korábbi Manchester United-focista, a Sky sport helyszíni szakértője, akihez csatlakozott Jamie Carragher.

„Mit csinál? Csak fejezze be. Próbál beképzelt lenni! Ha a United visszakap egyet, feláll a közönség, tegnap láttuk, mi történt az Evertonnal.

Ez nevetséges Szoboszlaitól. Ez nevetséges, nem profi”

– fakadt ki a Liverpool-legenda.

Amíg az Everton kétgólos előnyről 3-2-re kikapott a Bournemouth-tól, addig a Liverpool 3-0-ra nyert az Old Traffordon, a Manchester United otthonában.

Szoboszlait elmarasztalják egyes szakértők, a szurkolók és Arne Slot vezetőedző ugyanakkor elégedett a játékával

Fotó: Facebook/Liverpool FC

Ami Szoboszlai vállalkozókedvét illeti, valóban – nem csak a kritizált helyzetben – fogta vissza magát, többször is lőhetett volna Onana kapujára, az első gólnál pedig lehúzta a fejét, végül Diaz fejelte a hálóba a labdát. Nem tudhatjuk pontosan, vélhetően kicsit mögé is jött a labda... Ugyanakkor a szurkolók s korában az édesapja is arra buzdította, hogy bátran tüzeljen – lőtt is néhány bombagólt az előző szezonban.