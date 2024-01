Itt a válasz Rio Ferdinandnak: Mezey György keményen visszavágott Szoboszlai kritizálása miatt

Mások értékelik a játékát

A magyar válogatott csapatkapitányát a nyáron vették meg a vörösök a német RB Leipzigtől 70 millió euróért (26,6 milliárd Ft).

Válogatottunk csapatkapitánya a Premier League-ben eddig kétszer volt eredményes, és kétszer talált a kapuba a Ligakupában. Emellett gólpasszokat adott, és a sokoldalú játéka is dicséreteket kapott.

A bajnokságot 20 forduló után három ponttal vezető csapat vezetőedzője, Jürgen Klopp is kiemelte, milyen gyorsan ment a beilleszkedése, s egyből a Liverpool alapembere lett.A korábbi liverpooli csatár, Peter Crouch például Rolls Royce-hoz hasonlította Szoboszlait. És vele ért egyet Mezey György is.

„Tisztelem Rio Ferdinandot, jó focista volt, de úgy vélem, Szoboszlait mi magyarok – akiknél Puskások, Bozsikok futballoztak – tudjuk a legjobban megítélni. Az évtizedek során rengeteg zseniális labdarúgónk volt, akikhez hasonlíthatjuk őt.

Az én szemem előtt a magyar világklasszisok vannak, akikkel összevethetjük Dominikot, s nálam az ő szintjükön van.

Még fiatal, 23 éves, rengeteg meccs, győzelem és siker vár rá, aki már most végleges ítéletet mond róla, az komolytalan ember. Persze meg kell várni a kifutását, de az eddig látottak alapján a legnagyobbakkal, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval tudnám összehasonlítani. Engem amúgy felvidít mindig a játéka, a pengés megoldásai most is előttem vannak. Ferdinand egy romboló futballista volt, míg Szoboszlai egy építő, alkotó játékos, akinek öröm nézni minden megmozdulását. Persze a foci azért szép, mert mindenki azt hiszi, igaza van” – mondta a Mandinernek a magyar labdarúgó-válogatottat kétszer is irányító korábbi szövetségi kapitány.