Szoboszlai vallomása: Én már nem tudok csak úgy, egyszerűen lesétálni a boltba

Az Év Sportolója Gálán a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányaként Szoboszlai vette át és köszönte meg társai nevében a tavalyi Év csapata díjat, majd őt ünnepelte az Operaház közönsége az év férfi sportolójaként is. Az angol Liverpool sérült középpályása csak egy napra utazott haza az eseményre, s a Nemzeti Sportnak adott interjújában titkokat is elárult azzal kapcsolatban, hogyan alakult át az élete, amióta ennyire felkapott, népszerű ember lett.

A sportgála előtt az Andrássy úton a mínuszokban sokan várták őt egy autogramért, egy közös fotóért. Már itthon is jól látni, milyen elképesztő mértéket öltött a népszerűsége. A sportnapilap rákérdezett, mennyire zavarja, hogy sem hazánkban, sem pedig Liverpoolban nem tud már hétköznapi életet élni.

„Nem mindig egyszerű, de sajnos azzal együtt kell élnem, hogy nem tudok csak úgy, egyszerűen lesétálni a boltba.

Ezért vannak körülöttem olyan kollégák, akik segítenek abban, hogy elkerüljük a nehezen kezelhető helyzeteket” – árulta el Szoboszlai.

A 23 éves középpályás veretlenül vezette ki a nyári Európa-bajnokságra a magyar válogatottat, amely az Év csapata címet kapta meg a gálán. A nemzeti együttesünk egy-egy hazai mérkőzése után gyerekek ezrei szeretnék megkapni a csapatkapitány mezét.

Azt tudja, érzi Dominik is, hogy mennyire népszerű, és sokat jótékonykodik is.

„Igyekszem segíteni, akinek tudok, persze mindenkinek nem tudok, akinek szeretnék. A válogatott meccsek után hat-hét mezt is kiviszek a gyerekeknek, ha csak tehetem. Nagyon örülök, hogy többeknek is boldogságot tudtam, tudok szerezni – vallotta be a focista, akiről a napokban kiderült, hogy ő a Pool legértékesebb játékosa, a német Transfermarkt 75 millió euróra becsülte az értékét. – Nagyon örülök neki, és remélem, hogy lesz ez még több is…”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert