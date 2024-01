Látta már hogyan készült Szoboszlai az Operába? (videó)

A Liverpool futballistája megadta a módját! Szoboszlai Dominik és a magyar labdarúgó-válogatott tarolt Az Év Sportolója Gálán: a nemzeti együttes lett az év csapata, Marco Rossi szövetségi kapitány az év edzője, a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik pedig az év férfi sportolója. A 23 éves kiválóság most közzétette, hogyan készült a nagy napra, Liverpoolból Budapestre érkezését, sőt még azt is, hogyan készült a frizurája. Videóját több mint 100 ezren – a válogatottbeli csapattársak közül többek között Schäfer András Németh András – lájkolták és mintegy 500-an hozzá is szóltak.

„Egy férfi! Akinek van stílusa és egyénisége! És tudása… Maximális tisztelet!”

– írja az egyik kommentelő.

Szoboszlai Dominik azóta nagy erőkkel készül a visszatérésére, a január elsején combizom-sérülést szenvedett középpályás az esti, Fulham elleni Ligakupa elődöntő első felvonásától még távol marad, ám jó eséllyel hamarosan bevethető lesz. Erről személyesen is beszámolt a budapesti gálán. A klubszezon után nyáron Németországban rendezik az Európa-bajnokságot, amelyen először szerepelhet, miután sérülés miatt lemaradt a 2021-es, részben magyarországi rendezésű tornáról.