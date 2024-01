Szoboszlai most először beszélt a sérüléséről: jó hírekkel szolgált a magyar klasszis

Mint ismert, a 66. M4 Sport - Az Év Sportolója Gálát hétfőn este tartják a Magyar Állami Operaházban. Ezen az estén derül ki, hogy kik lesznek az év legjobb magyar sportolói és csapatai.

Az eseményen természetesen jelen van a magyar sport- és közélet színe-java, így a magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool ifjú klasszisa, Szoboszlai Dominik is.

A gála kezdetével szinte egy időpontban jelent meg az örömteli hír az M4 Sport közösségi oldalán, mely szerint Szoboszlai arról beszélt, hogy már kezd jobban lenni.

Nem kell már sok idő és visszatérek”

– jelentette ki a fiatal focista.

Ezt is el is hisszük neki, hiszen hétfőn este a vörös szőnyegen is remek formáját hozta. Fekete ingben és enyhén csillogós zakóban jelent meg a gálán.

Nem súlyos Szoboszlai sérülése, de nem árt az óvatosság

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, az új évet balszerencsésen kezdő játékos a január elsejei, Newcastle ellen 4-2-re megnyert angol bajnoki mérkőzésen

a 64. percben a combját fájlalva hagyta el a játékteret.

Azonban, mint kiderült, sérülése nem súlyos, de nem árt az óvtosság.

Míg Jürgen Klopp, a vörösök vezetőedzője nem árult el konkrét időpontot, hogy mikor térhet vissza a magyar játékos a pályára, addig a liverpoolecho.co.uk már pontos dátumot közölt:

a lap szerint január 20-án ismét bevethető lesz Szoboszlai Dominik.

Az nem részletezték, honnan származik és mire alapozzák az információt.

