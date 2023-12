Détári és Mezey előre aggódik, Kabát szerint belehúztunk az Eb-sorsoláson

Korábbi kiválóságaink alapvetően optimisták, mégis kételyüknek, aggodalmuknak adtak hangot. A magyar – és világválogatott, német Eintracht Franfurtot is erősítő Détári Lajos a Magyar Nemzetnek elmondta: az esetleges hiányzók miatt félti Marco Rossi csapatát, amelynek szerinte nem egyértelmű a továbbjutása a német-svájci-skót trió társaságából.

„Én a huszonegy már ismert válogatott között egyetlen gyengét sem találok, és nyilván a pótselejtezőkből is három erős csapat érkezik.

Szerintem nincs olyan csoport, amely a mienknél kedvezőbb vagy hátrányosabb lenne, éppen ezért bravúr kell majd a továbbjutáshoz.

A németek ellen a közelmúltban jól szerepeltünk, az előző Eb-n döntetlent játszottunk velük, majd később itthon is, legutóbb pedig idegenben legyőztük őket, ez azonban nem számít.

Most egészen más meccsek következnek, házigazdaként nagyon alaposan felkészülnek, és kárpótolni akarják a szurkolóikat az utóbbi időszak szerényebb eredményeiért, és vannak olyan jó játékosaik, hogy erre képesek legyenek.

Annak azért örülök, hogy nem a nyolcvanezres dortmundi stadionban találkozunk velük, de természetesen Stuttgartban is félelmetes lesz a hangulat. Fontos, hogy jó rajtot vegyünk Svájc ellen, aminek a záloga az, hogy a tökéleteshez közeli legyen a felkészülésünk, és ne legyenek sérülések, Marco Rossi a legjobb kerettel utazhasson Németországba.„

Mintha Détári összebeszélt volna korábbi mesterével, szövetségi kapitányával, Mezey Györggyel. A 82 esztendős szakember is lát esélyt a továbbjutásra (az első kettő mellett a legjobb harmadikok is folytathatják). Az 1986-os világbajnoki szerepléssel vont párhuzamot a tréner, akinek akkor nem sikerült továbbjutnia a csapattal a csoportból.

„Ha az esélyekről kell beszélnem, akkor azt nézem inkább, hogy a csapattal és a csapat körül minden rendben legyen. Mexikó előtt megoperálták az egyik legfontosabb kulcsjátékosunkat, Nyilasi Tibort, akit emiatt nem tudtunk kivinni, és ez alapjaiban roppantotta meg a rendszerünket.

Kell, hogy ne legyenek sérülések, aki esetleg a tavasszal mégis megsérül, annak megfelelő legyen a regenerációja,

Marco Rossi a legerősebb keretet tudja összeállítani az Európa-bajnokságra,

és elengedhetetlen, hogy a háttérben is minden stimmeljen és nyugalom honoljon. Ha ez meglesz, ha az esetleges gondok száma és jelentősége a minimálisra szorítkozik, akkor azt mondom, biztosan továbbjut az Eb kieséses szakaszába” – fogalmazott szintén a Magyar Nemzetnek Mezey György.

A 2000-es évek elején a címeres mezt 16-szor magára öltő támadó, Kabát Péter a Ripostnak határozottan foglalt állást: el tudott volna képzelni kedvezőbb sorsolást is. Az Újpest FC 46 éves sportkoordinátora amondó, így sem esélytelen Magyarország, amelynek Németországban szurkol majd.

„Rendesen belehúztunk, jobban örültem volna, ha a C csoportba kerültünk volna Anglia mellé, de tudjuk, hogy egy sorsolás nem kívánságműsor. Nehéz feladat, de ezt kell megoldani. Örülök, hogy nem a nyitómeccset játsszuk a házigazda németekkel. A skótok is egyre erősebbek, és Svájc örök mumus, amely ellen senki sem mehet biztosra. Optimista vagyok a továbbjutást illetően, mert nagyon jó csapatunk van, jó a szakmai stáb, és a szurkolók biztos nagy számban lesznek jelen – köztük én is. Remélem, továbbjutunk!”

