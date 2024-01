Műteni kell a volt focistát, miután Rácz Jenő kiütötte a Sztárboxban

Kabát Péter, egykori focistát műteni kell a térde miatt, aki a Sztárboxban sérült meg, miután Rácz Jenő kiütötte – számol be a Blikk.

A kiütés után Kabát ijesztően rogyott össze a ringben, az eszméletét is elvesztette. Párja, valamint az orvosi stáb azonnal be is szaladt hozzá. Végül néhány perc döbbent csend után az egykori labdarúgó fel tudott kelni, de láthatóan hatalmasat kapott.

A sportoló közösségi oldalán osztotta meg a hírt a követőivel, miszerint sajnos nem sikerült megúsznia az operációt, és már szerdán kés alá fekszik.

Na végül nem kerülöm el a műtétet sajnos, holnap reggel operálják a térdemet, úgyhogy drukkoljatok nagyon”

– írta Kabát Péter a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.