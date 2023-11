Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Kabát Péter, korábbi válogatott labdarúgó is részt vett az RTL Sztárbox című műsorában, ahol Rácz Jenő séffel szemben maradt alul a küzdelemben. A mérkőzés második negyedében Rácz olyan erős ütést vitt be Kabátnak, hogy a sportoló eszméletlenül esett a földre.