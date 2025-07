„Bejárta a sajtót a hír, hogy Orbán Viktor egy fapados járaton utazott. Maga ez a tény teljes zavart okozott a baloldali médiában és a baloldali szereplőknél, így Magyar Péternél is. Ugyanis eddig az volt a mondás a Tisza Párt szekerét toló médiában, hogy a miniszterelnök méregdrága külön gépekkel utazik ilyen-olyan meccsekre. Most, hogy ezt az állítást gyakorlatilag megsemmisítette, zárójelbe tette, hatástalanította a mostani fapados gépen, az emberek közötti miniszterelnöki utazás kapkodni kezdtek.

A legtöbben csak szőr mentén foglalkoztak az utazással, pont azért, mert érezték, hogy ez bizony megsemmisíti a hazug narratívájukat. Azonban volt egy figura, méghozzá az RTL véresszájú, Orbán-gyűlölő színésze, aki fittyet hányt arra a balos elhatározásra, hogy most jobb lenne hallgatni ebben az ügyben. Lengyel Tamás kitett egy posztot, amivel gyakorlatilag széttaposta a baloldal mantráját, mert még jobban felhívta a figyelmet arra, hogy bizony Orbán Viktor az emberek között utazott. Természetesen ő maga is meghasonlott, hiszen most azért próbálta cinkelni a miniszterelnököt, hogy fapados gépen utazott, eddig pedig azért támadta, mert különgépet használt.

Korábban megírtuk, hogy Lengyel Tamás az RTL egyik üdvöskéje. Mindenben megfelel a csatorna igényeinek. Zsigerből gyűlöli a kormányt és természetesen Orbán Viktort. A mi kis falunk című szappanopera Gyurijaként szerzett magának népszerűséget és ma már Kormányinfó plusz Magyar Csongorjaként is exponálja magát.

Mos azonban hatalmasöngólt lőtt a baloldal hálójába. Nem pusztán azért, mert napirenden tartotta ezt a témát, hanem azért is mert az egész balos álomvilágról is lerántotta a leplet. Azon kesergett ugyanis, hogy miként fordulhatott elő, hogy senki nem illette az utasok közül kritikával Orbán Viktort. Amikor a pride-on és a tüntetéseken rengeteg kormánykritikus ember gyűlik össze az elképzelhető, hogy csak az ő buborékában létezik.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala