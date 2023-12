Exkluzív interjúban árulta el: ezt várja Szoboszlai az Eb-től

„Ha azt nézzük, hogy ebben a decemberi menetrendben ott van az Arsenal és a Manchester United is, akkor valóban fontos időszak áll előttünk. A következő hetek jól, és rosszul is elsülhetnek, de az utóbbira nem is akarok gondolni. Minden meccsen három pontot kell szerezni, és akkor január végén is ott leszünk az élmezőnyben. A sorozatterhelés közepette nyilván mindenkinek sokkal jobban kell figyelnie magára, ami pedig engem illet,

csak az érdekel, hogy minél többet játsszak és, hogy minden meccsen a legtöbbet adjam ki magamból.”

– fogalmazott Szoboszlai.

A 2024-es Európa-bajnokság sorsolásával kapcsolatban kijelentette, a nyári kontinenstorna előtt hiba lenne a németekkel a közelmúltban lejátszott találkozókból kiindulni.

„Ez a német válogatott már egy teljesen másik csapat, vélhetően tanultak azokból a találkozókból, ráadásul immár Julian Nagelsmann ül a kispadon. Mi is hibát követnénk el, ha azzal foglalkoznánk, hogy kétszer is legyőztük őket a Nemzetek Ligájában. A legfontosabb, hogy senkire, egyetlen csapattársamra sem akarok semmiféle nyomást helyezni. A cél csak az lehet, hogy álljunk bele keményen a meccsekbe, adjunk ki magunkból mindent, ami bennünk van, és ha továbbjutunk a csoportból, akkor majd elkezdhetünk készülni a nyolcaddöntőre, aztán a negyeddöntőre, és így tovább.

Ez a legfontosabb: élvezni kell az Eb-t, nem szabad görcsölni miatta!

Tényleg nem szeretném, hogy bárki is nyomást helyezzen a magyar válogatottra, és kötelező továbbjutásról beszéljünk. Nem akarok senkit lenézni, de nem a világranglista kétszázadik helyén álló válogatottak lesznek az ellenfeleink, hanem a házigazda Németország, amelynek elég csak megnézni a keretét… Ott vannak a skótok, akik a spanyolok és a norvégok mellett jutottak ki az Eb-re, kis híján veretlenül, Svájc pedig immár rendszeres résztevője az Európa- és a világbajnokságoknak” – tette hozzá a magyar középpályás.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert