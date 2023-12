„Tudom, mire képesek a magyarok!” – ellenfeleink kapitányai is reagáltak az Eb-sorsolásra

Szombaton este kisorsolták a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportjait. Mi is beszámoltunk róla, hogy a magyar labdarúgó-válogatott az A csoportba került, ahol ellenfeleink Németország, Skócia és Svájc nemzeti tizenegyei lesznek. Az eredményre a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya mellett természetesen ellenfeleink szakvezetői is reagáltak. Íme!

Julien Nagelsmann: Edzettem már pár magyar játékost, tudom, mire képesek

„Ez nem egy halálcsoport, simán csak egy jó csoport. De nincsenek gyenge ellenfelek. Ez egy érdekes csoport, amelyben természetesen szeretnénk a csoportelsőséget kiharcolni” – nyilatkozta a Magenta TV-nek a sorsolást követően németek szövetségi kapitánya. Julien Nagelsmann különösen a skótok elleni első mérkőzést várja. „Nehéz, de jó nyitómeccs lesz Münchenben. A skótoknak nagyszerű szurkolóik vannak!”.

Felidézte, hogy korábban több magyar játékossal is dolgozott együtt: „Az ellenfeleink csapataiból több játékost is ismerek, többnek is voltam edzője. Külön örülök, hogy a Lipcsében edzett játékosaimmal újra találkozhatok majd.

Edzettem már pár magyar játékost, tudom, mire képesek. A magyar válogatott nagyon érdekesen futballozik, a svájciak ellen meg egy kis szomszéd-derbit vívunk”.

Rudi Völler a Német Labdarúgó Szövetség sportigazgatója is elégedett volt a sorsolással, de figyelmeztetett: „Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egyetlen ellenfelet sem tiszteletlenül vagy félvállról vegyünk. Azoknak az időknek vége”.

Steve Clarke: Izgalmas csoportba kerültünk

Steve Clarke, a skót csapat szövetségi kapitánya a BBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, „A németek a házigazdák, jó lesz ellenük kezdeni a tornát. Izgalmas az egész csoport, Magyarország és Svájc remek csapat, mind a ketten versenyképesek. Amondó vagyok, az egész kvartett jó, kiegyensúlyozott, de előretekintünk!” .