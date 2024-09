Íme Szoboszlai Dominik gólpassza Szalahnak a United ellen (videó)

Nyitókép: Facebook/Liverpool FC

Mint a Mandiner beszámolt róla, a Liverpool FC – a harmadik bajnokiját is végig játszó – Szoboszlai Dominikkal a soraiban sima, 3-0-s győzelmet aratott a Manchester United otthonában az angol labdarúgó Premier League 3. fordulójában. Arne Slot csapata ezzel továbbra is 100%-os ugyanúgy, mint a címvédő Manchester City. A magyar válogatott csapatkapitánya jól játszott, elyzete is volt, végül egy gólpasszal zárta a találkozót, amelyen az első sikerét érte el az Mu ellen. Mutatjuk a kulcspasszát: