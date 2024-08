Orbán az olimpiáról: Nem szabad elégedetté válnunk a 2024-es eredményektől (VIDEÓ)

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda, Fischer Zoltán

A minap interjút adott Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak, amelyben hosszabban is elemezte a magyar sport helyzetét a párizsi olimpia kapcsán. A miniszterelnök derekas helytállásnak nevezte az olimpikonjaink által elért eredményeket, köztük a hat aranyérmet, és úgy vélte, hogy a magyarok helye az első tízben van. Ennél kisebb célt a jövőben sem szabad kitűznünk. Ugyanakkor a konkurencia hatalmas és nagyon erős. A kormányfő azt is elárulta, hogy titokban nyolc aranyéremben reménykedett, de az elért hat első helyet is értékeli. Azonban nem szabad elégedetté válnunk a 2024-es eredményektől – idézte a Mandiner is a politikust az interjúból.