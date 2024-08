Marco Rossi az M4-nek: „Lesznek új arcok, és vannak, akik kikerülnek. Változtatni fogunk a játékon is!”

Nemzetek Ligája

A Nemzetek Ligájáról azt mondta, a magyar labdarúgó-válogatottnak úgy kell kezelnie ezeket a meccseket, mintha selejtezők lennének, hiszen meghtaározzák majd, hogy a nemzeti együttes milyen pozícióba kerül majd a vb-selejztezőket megelőzően. Csoportellenfeleinkről beszélve elmondta, hogy a bár a német válogatottból visszavonult Kroos és Gündogan is, ugyanolyan erősek lesznek. A hollandok is nagyon jó csapattal rendelkeznek, a bosnyákoknak pedig nagyon jó futóik és nagy harcosaik vannak. Nem vagunk abban a helyzetben, hogy bárkit is lebecsüljünk!„ zárta szavait Marco Rossi.