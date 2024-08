Agyondicsérte Szoboszlaiékat a Liverpool legendás játékosa, és a magyar labdarúgó nyilatkozatára külön kitért (VIDEÓ)

Ahogy a podcastban is elhangzott – és maga Szoboszlai is elismerte – az első félidőben mintha picit álmosan játszott volna a Pool, de a második játékrészben lehengerelték az elfáradó Ipswichet, és ahogy a Thompson is elmondta, szinte bármennyi gólt szerezhettek volna. Ezzel Phil Thompson is egyetértett, és nagyon megdicsérte a csapatot, kiemelve néhány labdarúgót.

Az egykori Liverpool-játékos szerint a csapat nagyon egyben volt és élvezték a játékot, ez látszott Szalah-n, aki például nevetett játék közben.

Thompson szerint a csapat legjobbja most a szinte elképzelhetetlen dolgokat művelő Trent Alexander-Arnold volt, de úgy vélte, hogy Szoboszlai Dominik, Mo Salah és Ryan Gravenberch is kiváló meccset játszott.

Külön kiemelte a magyar labdarúgó mérkőzés végén adott nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy milyen új formációban játszanak az új tréner, Arne Slot vezetésével. „Nagyon izgalmas volt, amit Szoboszlai Dominik mondott az új középpálya-formációról! Mármint, hogy egyikük hatost játszott, a másikuk nyolcast, ő pedig tízest. Mind más pozícióban szerepeltek, és szerintem negyon érdekes koncepció, hogy mindhárman különböző tengelyben játszanak. Ez teljesen új volt számomra, és szerinte ez komoly problémát okozott az ellenfélnek, különösképp a második játékrészben! – fogalmazott a Liverpool egykori labdarúgója.