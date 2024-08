Elvették Szoboszlai gólpasszát, mert egy Ipswich-játékos beleért – ön szerint jól döntöttek? Szavazzon!(VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Mi is beszámoltunk arról, hogy a Liverpool szombaton többek közt Szoboszlai Dominik – és természetesen a főszereplő, Mohamed Salah – kiváló játékának köszönhetően 2-0-ra nyert az Iswich Town Fc ellen a Premier League nyitó forulójában. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya láthatóan továbbra is őrzi a felkészülési időszakban látott kiváló formáját. Ezt pedig a statisztikák is visszaigazolják, hiszen a meccsen egy sikeres csele mellett volt három lövése, négy megnyert párharca, két hosszú labdája, de ami ennél is fontosabb,

Szoboszlai az Opta adatai szerint 46 passzt adott a mérkőzésen, amelyek közül 42 megérkezett a címzetthez (91 százalékos passzpontosság), ráadásul 3 kulcspassznak is minősült.

Egy dolog miatt viszont bánkódhat labdarúgónk, hiszen Mohamed Salah gólja előtt az egyiptomival készerítőzött, azaz ő adta a passzt a találathoz, de – ahogy a Magyar Nemzet észrevette – a Premier League-ben mégsem ismerték el hivatalosan asszisztként, ugyanis az ellenfél egyik védője beleért az átadásba, amely ennek ellenére elért Salah-ig, ő pedig szépen továbbította a kapuba.