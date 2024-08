Már maga Imane Helif sem tudja, fiú-e vagy lány

Nyitókép: Mauro PIMENTEL/AFP

Az olimpia után sem ért véget az a kutyakomédia, ami a nyári játékok alatt folyt Imane Helif körül. Azt továbbra sem tudjuk, hogy férfi-e vagy hölgy a női ökölvívás 66 kg-os súlycsoportjában olimpiai aranyérmet szerző algériai bokszoló. A magyar Hámori Lucát a negyeddöntőben legyőző Helif persze nőnek tartja magát, bár ezt bizonyítani nem akarta Párizsban, még egy szimpla vérvétellel sem. A hullámok odáig csaptak, az afrikai „úrhölgy” a világverseny végén feljelentést tett a párizsi ügyészségen „online morális zaklatás” miatt, mindenekelőtt az X (korábbi nevén Twitter) ellen. Stábja állítása szerint „nőgyűlölő, rasszista és szexista kampány” indult a sportolójuk ellen. Az iratban kifogásolják többek között, hogy csak az X-en több mint százmillióan tekintették meg a Helifet célzó bejegyzéseket. Közben az Algériai Olimpiai Szövetség is lendületbe jött, s etikai eljárást indított még Hámori Luca ellen is az egyik kijelentése miatt, miszerint „én sem tartom fairnek azt, hogy ez a versenyző a nők között indulhat, de nem foglalkozhatok ezzel most, változtatni nem tudok, ezt hozta az élet, ezt kell megoldani”.