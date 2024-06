Végül csak beismerte az UEFA: elvettek egy tizenegyest az Eb-n Szoboszlaiéktól

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A Skócia és Magyarország közötti Európa-bajnoki mérkőzés több vitatott játékvezetői ítéletet is hozott, nem véletlen, hogy az argentin bírót, Facundo Tellót haza is küldte az UEFA a nyolcaddöntők előtt. Az UEFA játékvezetői bizottságának elnöke, a 2008-as Európa-bajnokság döntőjét vezető Roberto Rosetti pénteken egy online előadást tartott, ahol szóba kerültek az elmaradt büntetők is – írja az Origo.