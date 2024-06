Ennyi pénzt keresett eddig a magyar válogatott az EB-n

A jutalmakat a játékosok és a stáb tagjai között osztják szét, ezzel régóta alkalmazott gyakorlatot követ az MLSZ; a játékosok a bevétel egyharmadát, a stáb pedig a 15 százalékát kaphatja meg.

„Számít az is, ki mennyit tesz hozzá az eredményhez, a mérkőzéseken pályán töltött perceket díjazzuk. Ez így van 2010 óta, ezt előzetesen tisztázzuk a játékosokkal. Ugyanezt a módszert alkalmazzák sok más szövetségnél, például a német játékosok is hasonló összegeket kapnak az eredményekért. Azt is megnéztük, hogy a mi díjazásunk arányos legyen a hazai olimpiai szereplésért adott pénzügyi elismeréssel. Ha bejutunk a nyolc közé, az a játékos, aki minden meccset végigjátszott kezdőként, tud körülbelül annyit keresni, mint egy olimpiai bajnok” – nyilatkozta még korábban korábban a Nemzeti Sportnak Vági Márton, az MLSZ főtitkára.