Tényleg mindig ők nyernek a végén? – íme következő Eb-ellenfelünk, a német válogatott

A Nemzetek Ligája következő kiírásában már Magyarország is az A-divízióban szerepelt egy csoportban a németekkel, akik a végül bronzérmet nyerő olaszokat egy jó napjukon rendesen megverték, de tőlünk hazai pályán vereséget szenvedtek, és a Puskás Arénában is csak egy döntetlent sikerült elérniük, így mögöttünk is végeztek.

A feketeleves azonban a decemberi vb-n következett, ahol megismétlődött a négy évvel korábbi gyászos szereplés – a Nationalelf már a csoportkörben kiesett.

A négyszeres világbajnok németek tekintélye ezzel olyan csorbát szenvedett, hogy még Gary Lineker is kiegészítette mondatát, azzal, hogy „már amennyiben túljutnak a csoportkörön”.

A német labdarúgó-válogatott helye a FIFA-világranglistán az elmúlt 5 évben Forrás: FIFA

A német válogatott jelenleg az Élő-pontszámok alapján állandóan változó FIFA-világranglista 16. helyén áll, azaz tíz hellyel előrébb, mint mi. Az adat azonban csalóka lehet, mert tavaly óta nagyot változott az Eb-rendező nemzeti együttese.

Az új szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann feltámasztotta a csapatot

A német szövetség 2023 szeptemberében szakított a hagyományokkal, és a válogatott 123 éves történetében példátlan dolgot tett – menesztette a szövetségi kapitányt, Hansi Flicket. Az eredeti jelölt Rudi Völler beugróként segített, de nem akarta hosszú távon betölteni a tisztséget, Jürgen Klopp pedig foglalt volt, ezért „elkérték” a Bayerntól a Julian Nagelsmannt.

A még mindig csak 36 éves tréner ifjú kora ellenére óriási tapasztalattal rendelkezik. Nagelsmann labdarúgóként kezdte, de sorozatos sérülései miatt 20 évesen kénytelen volt felhagyni a labdarúgással, ezért az edzői pálya felé fordult.

Eleinte német klubok ifjúsági csapatainál dolgozott, majd mindössze 25 évesen, 2012 végén segédedző lett a TSG 1899 Hoffenheim-nél. Négy évvel később, – a valaha volt legfiatalabb élvonalbeli edzőként – pedig vezetőedző lett a Bundesliga-középcsapatnak mondható klubnál, amellyel két év alatt messze a várakozásokon felül teljesítve egy negyedik és egy harmadik bajnoki helyezést ért el. Naglesmannt ezután érthető módon leigazolta az RB Leipzig, amellyel a Bajnokok Ligájában is kiváló eredményeket ért el, és ismét rekordot állított fel, hiszen a legfiatalabb edző lett, aki nyert a sorozat történetében. 2021-ben a szövetségi kapitányi tisztség miatt távozó Flicket váltotta a Bayernnél, amellyel egy kupát és két bajnoki címet nyert, és innentől ismert a történet.