11. 11.
kedd
A háborúpárti ellenzék mindent megtesz azért, hogy elhallgattassa az igazságot

2025. november 11. 15:43

Rongálják a plakátokat, eltüntetik a nemzeti konzultációs íveket.

2025. november 11. 15:43
Magyar Péter
Vitályos Eszter
Vitályos Eszter
„A magyar embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel!

Látjuk, hogy a háborúpárti ellenzék mindent megtesz azért, hogy elhallgattassa az igazságot Brüsszel háborús terveiről.

Rongálják a plakátokat, eltüntetik a nemzeti konzultációs íveket – de nem tudnak bennünket elhallgattatni!

Brüsszel háborús üzemmódra akarja átállítani Európát:
Pénzt szedne be a háború és Ukrajna finanszírozására,
Kötelezővé tenné a katonai támogatást,
Több országban már sorkatonaság bevezetését tervezik,
És a tagállamokra hárítaná Ukrajna újjáépítésének költségeit.
Közben a brüsszeli bábkormányokat adóemelésekre és megszorításokra szólítják fel – és a Tisza párt is már ezekre készül.

Mi világosan kimondjuk:
Ez nem a mi háborúnk!
Nem akarjuk, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg!
Nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat, a gyerekeinket besorozzák!

Erről szólnak a plakátok. Erről szól a nemzeti konzultáció. Erről szól az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús terve és a sorkatonaság ellen.
Álljunk ki együtt Magyarország békéje és biztonsága mellett!

Nem tudtok minket elhallgattatni!”

pinochet
2025. november 11. 16:01
A plakáton miért is van az hogy a TISZA bevezetné a sorkatonaságot? Holott az hazugság.
Kerezs
2025. november 11. 15:53
"Rongálják a plakátokat, eltüntetik a nemzeti konzultációs íveket." Én is tapasztaltam. A hülyék. Ahelyett, hogy kitöltenék a nekik tetsző módon.
makapaka2
2025. november 11. 15:50
Mivel a mai ellenzék nagy részének az egyetlen fegyvere a gyűlöletkeltés, az agresszió, és a hazudozás!
