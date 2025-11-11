Mi világosan kimondjuk:

Ez nem a mi háborúnk!

Nem akarjuk, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg!

Nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat, a gyerekeinket besorozzák!

Erről szólnak a plakátok. Erről szól a nemzeti konzultáció. Erről szól az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús terve és a sorkatonaság ellen.

Álljunk ki együtt Magyarország békéje és biztonsága mellett!

Nem tudtok minket elhallgattatni!”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP

***