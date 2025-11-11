Elszakadt a cérna Brüsszelben: totális támadást indítottak Magyarország ellen (VIDEÓ)
„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.
Rongálják a plakátokat, eltüntetik a nemzeti konzultációs íveket.
„A magyar embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel!
Látjuk, hogy a háborúpárti ellenzék mindent megtesz azért, hogy elhallgattassa az igazságot Brüsszel háborús terveiről.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.
Rongálják a plakátokat, eltüntetik a nemzeti konzultációs íveket – de nem tudnak bennünket elhallgattatni!
Brüsszel háborús üzemmódra akarja átállítani Európát:
Pénzt szedne be a háború és Ukrajna finanszírozására,
Kötelezővé tenné a katonai támogatást,
Több országban már sorkatonaság bevezetését tervezik,
És a tagállamokra hárítaná Ukrajna újjáépítésének költségeit.
Közben a brüsszeli bábkormányokat adóemelésekre és megszorításokra szólítják fel – és a Tisza párt is már ezekre készül.
Mi világosan kimondjuk:
Ez nem a mi háborúnk!
Nem akarjuk, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg!
Nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat, a gyerekeinket besorozzák!
Erről szólnak a plakátok. Erről szól a nemzeti konzultáció. Erről szól az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús terve és a sorkatonaság ellen.
Álljunk ki együtt Magyarország békéje és biztonsága mellett!
Nem tudtok minket elhallgattatni!”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP
***