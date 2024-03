Rossz hír Rossinak! – válogatottunk legnagyobb Eb-ellenfele Nagelsmannal és csodafegyverével megtáltosodni látszik

A szakembert ezt követően hírbe hozták a Jürgen Klopp utódját kereső Liverpoollal és a Manchester Uniteddel, sőt még az is felvetődött, hogy a Bayern ismét vele próbálkozna a nyáron távozó Thomas Tuchel kudarcát követően.

Nagelsmann minderre úgy reagált a napokban, hogy szeretné minél előbb tisztázni a jövőjét. „Amennyiben az Európa-bajnokság előtt kapok egy szerződésajánlatot, amivel elégedett vagyok, és amire azt mondom, hogy jó érzéssel tölt el, nagy a valószínűsége annak, hogy az Eb előtt aláírom” – jelentette ki a német szövetségi kapitány – márpedig a fényépek tanúsága szerint is úgy tűnik, a rendkívül fiatal, még mindig csak 36 éves szakember jól érzi magát a nemzeti együttes edzőjeként.

A német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann valamint Benjamin Glück másodedző vidáman készültek a hollandok elleni mérkőzésre

A tárgyalások ténye azért meglepő, mert a Német labdarúgó-szövetség (DFB) ügyvezetője, Andreas Retting korábban azt mondta, Nagelsmann jövője a válogatott Eb-n mutatott teljesítményének függvénye, azaz amennyiben jól teljesítenek, lehetséges, hogy szövetségi kapitány maradhat. Azt már nem részletezte, hogy mit jelent konkrétan a „jó teljesítmény”. „Nem tartozom azok közé, akik helyezéseket határoznak meg. Az a lényeg, hogy a szíveket nyerjük meg. Ez nem lenne rossz.” – jelentette ki a szövetség vezetője.

Válságban a német labdarúgás – Nagelsmannban a szövetség minden reménye

Márpedig a szívek megnyerésére igencsak szüksége lesz a Nationalelfnek, hiszen egyre többen beszélnek arról, hogy a német labdarúgás válságos helyzetbe került az elmúlt években. A németek 2016-ban bronzérmet szereztek a franciaországi Eb-n, 2017-ben pedig megnyerték a konföderációs kupát, de innen lefelé vezetett az út.

A 2018-as világbajnokságon már a csoportkörben kiestek, és az első helyről a 15.-re zuhantak vissza a FIFA világranglistáján.

A 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon a magyar szempontból is emlékezetes csoportmérkőzésen Münchenben egy 85. percben szerzett góllal mentették meg a mieink elleni meccset, megúszva ezzel a kiesést. A Nemzetek Ligája döntőjében kikaptak a spanyoloktól, majd egy hónappal később otthon 2–1-es vereséget szenvedtek Észak-Macedónia válogatottjától. Joachim Löw szövetségi kapitány 16 év után távozott, a helyére pedig Hans Flick érkezett.

A Nemzetek Ligája következő kiírásában már Magyarország is az A-divízióban szerepelt egy csoportban a németekkel, akik a végül bronzérmet nyerő olaszokat egy jó napjukon rendesen megverték, de tőlünk hazai pályán vereséget szenvedtek, és a Puskás Arénában is csak egy döntetlent sikerült elérniük, így mögöttünk is végeztek.

A feketeleves azonban a decemberi vb-n következett, ahol megismétlődött a négy évvel korábbi gyászos szereplés – a Nationalelf már a csoportkörben kiesett.

A négyszeres világbajnok németek tekintélye ezzel olyan csorbát szenvedett, hogy még Gary Lineker is kiegészítette korábbi szállóigévé váló bonmot-ját, amely eredetileg úgy hangzott „A futball egyszerű játék. Huszonkét ember kilencven percig kergeti a labdát, és a végén mindig a németek nyernek.”, azzal, hogy „már amennyiben túljutnak a csoportkörön”.

A német labdarúgó-válogatott helye a FIFA-világranglistán az elmúlt 6 évben

Ehhez képest a DFB még majdnem egy évig megtűrte Hans Flicket vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy ő nem érezte, hogy mennie kellene, de 2023 szeptemberében a német szövetség megelégelte a dolgot, szakított a hagyománnyal, és a német válogatott 123 éves történetében példátlan dolgot tett – menesztette a szövetségi edzőt.

Rudi Völler nem vállalta hosszú távon Klopp pedig foglalt volt, ezért „elkérték” a Bayerntól Nagelsmannt.

Az új kapitány első mérkőzésén sikerült megverniük az amerikai válogatottat, de a folytatás nem volt fényes. Az még belefért, hogy döntetlent játszottak Mexikóval, de a törököktől és az osztrákoktól is kikaptak. Törökország ráadásul otthon verte meg őket 3-2-re, és

a játékosok szerint olyan élmény volt mintha idegenben szerepeltek volna a berlini stadionban több volt a török szurkoló (nagy részük német állampolgárságú bevándorló), mint a német.

Nagelsmann reaktiválta Kroost – bejön a csodafegyver?

Az Eb-re készülve Nagelsmann is érezhette, hogy javítani kell, és visszahívta a nemzeti csapattól négy éve visszavonult Toni Kroost. A Real Madrid 34 évesen is kiváló teljesítményt nyújtó középpályása pedig igent mondott az Eb végéig, és a német csapat a rutinos labdarúgó érkezésével megtáltosodni látszik. Kroos csapatkapitányként biztosan a válogatott moráljára is jó hatással volt, de színrelépése a játékban is azonnali változást eredményezett.

Itt elsősorban nem az olyan akciókra gondolunk, mint amikor Kroos franciák elleni felkészülési mérkőzés elején azonnal gólpasszt adott Florian Wirtznek, és ez német nemzeti együttes történetének leggyorsabb (a meccs 7. másodpercében született !) gólját eredményezte. Ez csak hab a tortán – ráadásul bár biztosan begyakorolt figuráról van szó, ami váratlanul érte az ellenfelet, mind a labdaátvétel, mind a lövés klasszis teljesítmény volt.

Ennél sokkal fontosabb a német csapat dominanciájának növekedése. A játékszervező középpályással drasztikusan megemelkedett a németek mérkőzésenkénti sikeres passzainak száma, és ezzel párhuzamosan a labdabirtoklásuk aránya is megnőtt. Mindezt úgy, hogy a tavalyi ellenfeleiknél jóval komolyabban jegyzett edzőpartnereket választottak – a 2018-as világbajnok, 2022-ben ezüstérmes franciákat és a holland válogatottat – mindkét csapat ellen nyerni tudtak.

Nagelsmann nyerőembere

De nézzük a konkrét adatokat! A török csapat ellen a Sofascore statisztikái szerint a németek 55 százalékban birtokolták a labdát, és 518 passzukból 449 volt sikeres (87 százalékos pontosság), Ausztria ellen a labdabirtoklásuk 56 százalék volt és 551 átadásuk 81 százaléka, 441 passz ért el a csapattársakhoz. Ezzel szemben a franciák elleni kétgólos győzelemmel véget ért találkozón már 58 százalék volt a labdabirtoklási arányuk, és

709 passzukból 642 volt pontos (91 százalékos pontosság),

a holland válogatott ellen 2-1-re nyertek, és ezen a meccsen 62 százalékos labdabirtoklás mellett 726 passzuk 92 százaléka, 669 ment jó helyre. Kroos előbbi meccsen 8,4-es, utóbbin 7,4-es értékelést kapott.

Két mérkőzés természetesen nem jelent reprezentatív mintát, de a német csapat játékának változását csak ez nem látja, aki nem akarja. Nemsokára kiderül, mire lesz ez elég tétmérkőzésen – különösen ha az ellenfelek is felismerik, hogy Kroos a német csapat kulcsjátékosa, és megpróbálják mejd ellehetetleníteni a passzjátékát. Az Eb-re készülve ettől függetlenül a vártnál sokkal biztatóbb a német csapat és Nagelsmann helyzete.