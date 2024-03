Topedzők munka nélkül

Julian Nagelsmann, a Nationalelf szövetségi kapitánya

Julian Nagelsmann

Többek közt azért sem, mert a jelenlegi szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann ugyan eredetileg csak az Eb végéig vállalta a tisztséget, a szövetségi vezető szerint amennyiben a csapat sikeresen szerepel a hazai rendezésű kontinenstornán, még az is lehet, hogy marad a kispadon. Egyelőre nagy kérdés azonban, hogy a magyar labdarúgó-válogatottal egy csoportban szereplő német együttes mire lesz képes. A hazai pálya biztosan motiválja a játékosokat, ám az elmúlt évtizedekben ritkán láthattunk ennyire gyenge játékerőt képviselő csapatot. A 2022-es világbajnokságon történt csúfos bukást (a németek már a csoportkörben kiestek Japán és Spanyolország mögött) követően

még Gary Lineker is kiegészítette korábbi szállóigévé váló bonmot-ját, amely eredetileg úgy hangzott „A futball egyszerű játék. Huszonkét ember kilencven percig kergeti a labdát, és a végén mindig a németek nyernek.”, és hozzátette: „már amennyiben túljutnak a csoportkörön”.

A német válogatott az elmúlt évben rendezett tizenegy mérkőzéséből mindössze hármat tudott megnyerni, Nagelsmann 2023 szeptemberi kinevezése óta megverték az amerikai válogatottat, döntetlen játszottak Mexikóval, majd a törököktől és az osztrákoktól is kikaptak. A mindössze 36 éves edző számára nagy segítséget jelenthet, hogy kérésére az Eb végéig viszatért a nemzeti csapatba Toni Kroos, aki biztosan a emeli majd a Nationalelf morálját, ám a kontinensviadal előtt a világbajnoki ezüstérmes franciákkal és a hollandokkal játszaka majd barátságos meccseket, és ha kikapnak, megalapozhatja a hangulatot az Eb-re, ahol természetesen a magyar válogatott sem tervezi megkönnyíteni a dolgukat. A DFB vezetője azt is elmondta, hogy nincsenek konkrét elvárások a csapattal szemben, de ha Nagelsmann utolsó helyen végezne a csoportban, természetesen mennie kellene. De ezt valószínűleg a még mindig nagyon fiatal (mindössze 36 éves) tréner is tudja. Nagelsmannak valószínűleg nincs nagy vesztenivalója – már csak a kora miatt sem – a szövetségi kapitányi posszttal, hiszen amennyiben jó eredményt ér el egy közvélekedés szerint gyenge csapattal, az emeli a presztízsét, viszont ahhoz, hogy ne rontsa a renoméját, elég továbbjutnia a csoportból. Mindez egyelőre teljesen bizonytalan, az edző jövője tehát alapvetően az Eb-n elért eredménytől függ – ha jól teljesít az együttese, valószínűleg válogathat az ajánlatok közül, ha gyengén, akkor legfeljebb egy kis szünetet tart.

Zinedine Zidane a Real Madrid edzőjeként

Zinedine Zidane

Az egykori aranylabdás világsztár edzőként is komoly eredményeket tett le az asztalra, hiszen 2015 és 2018 között a Real Madrid együttesével történelmi tettként zsinórban háromszor nyerte meg a Bl-t, emellett kétszer nyert bajnokságot, spanyol kupát, spanyol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot is. Zidane 2021 június óta szünetelteti a pályafutását, de nem titok, hogy visszatérne, ahogy az sem, hogy nagy álma, hogy egyszer a francia labdarúgó-válogatottat vezesse. Ez a pozíció azonban egyelőre foglalt, hiszen egykori csapattársa, Dider Deschamps széke egy világbajnoki győzelemmel és egy ezüstéremmel az eredménylistán olyannyira biztosnak tűnik, hogy talán még egy nagyon gyenge Eb-szereplés sem ingatná meg. A Kylian Mbappé vezette bivalyerős nemzeti csapat azonban nem valószínű, hogy gyengén teljesítene, Deschamps pedig nem szándékozik lemondani. A Real Madridnál jelenleg nincs edzőkérdés, Zidane pedig korábban azt mondta, hogy a válogatott mellett legfeljebb a blancóknál vállalna állást.

Nagy kérdés persze, hogy mit válaszolna Zizou, ha egykori klubja, a jelenleg nem a legjobb állapotban lévő Juventus kérné fel edzőnek.

Bár az olasz rekordbajnokot irányítani mindenképp kihívás, a Serie A utóbbi években megkopott presztízse nem feltétlenül vonzó körülmény. A francia tréner neve természetesen a Bayern Münchennel kapcsolatban is felvetődött, ám a klub elsődleges célpontja jelenleg egy másik egykori Real Madrid-játékos, mégpedig a Bayer Leverkusennel történelmi eredményért, a klub alső bajnoki címéért küzdő Xabi Alonso. Persze Alonso széke kényelmes, és másik volt klubja, a Liverpool is érte küzd éppen, ezért itt is sok a bizonytalan tényező, de amennyiben a Bayernnek nem sikerül megszereznie a baszk szakembert, lehet, hogy megkeresik Zidane-t. Márpedig a Bayern München akkor is a világ egyik legnagyobb klubja, ha most éppen a várakozások alatt teljesít, így a francia edző számára is vonzó lehet. Végül ott van még a Olympique Marseille mint lehetőség, hiszen a délfrancia együttesnél nyáron épp lejár a mindössze fél évre kinevezett Jean-Louis Gasset szerződése, és a Ligue 1-ben jelenleg hetedik helyen álló klub nem valószínű, hogy hosszabbítani szeretne vele, felszabadulhat tehát a hely Zizou számára az együttesnél.

Antonio Conte

Az olasz edző egykor Zinedine Zidane csapattársa volt a Juventusnál, majd a 2011/2012-e idényben edzőként minden várakozást felülmúlva veretlenül bajnokságot nyert volt klubjával. Az első Scudettót zsinórban két másik követte, emellett egy olasz szuperkupa is összejött, mindez pedig egy szövetségi kapitányi tisztséget ért számára. Conte két évig vezette az Azzurrit, majd a Chelsea-hoz igazolt, amellyel nyert egy Premier League címet és egy FA-kupát, ám itt is sem maradt két idénynél többet. Ezután az Internazionale edzője lett, majd a két évvel később Tottenham következett, de tavaly tavasszal idő előtt távozott Londonból, és azóta a Without Club-ot erősíti. A Juventus szurkolók valószínűleg sosem bocsátják meg neki, hogy az őesellenség Inter edzője volt, ezért Torino nagyobbik csapatához szinte biztosan nem lesz esélye visszatérni. A tavalyi sikertelen szezontól függetlenül Conte nyilvánvalóan nem rossz edző, és ha nem is az ő neve lesz az első a legnagyobb kluboknál, második-harmadik opcióként azért valószínűleg vele is többen számolnak majd.

Hamburg, 2023. november 6. Xavi Hernandez, a Barcelona vezetõedzõje a csapat hamburgi sajtótájékoztatóján 2023. november 6-án, a Sahtar Donyeck ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájának csoportkörében játszott mérkõzés elõtti napon. MTI/EPA/Filip Singer

Xavi Hernandez

A klub legendás középpályása a vártnál gyengébb teljesítmény miatt lemondott a Barcelona edzői posztjáról, de ettől még nem lett rosszabb tréner. Xavi edzői sikerei ugyan jelen pillanatban nem mérhetőek Zidane vagy Klopp eredményeihez, de három év alatt bajnokságot és szuperkupát is nyert a katalánokkal, és valószínűleg nem lesz gondja azzal, hogy munkát találjon, ha szeretne. Érdekes lenne Guardiola egykori tanítványát látni a Bayern München élén, vagy épp a Bayer Leverkusen edzői székében, amennyiben egykori válogatott csapattársa Xabi Alonso esetleg távozik. Amennyiben utóbbi pont a Bayernbe menne, akkor előállhatna az a helyzet, hogy az edzők és a csapatok neve közt is mindössze egy betű lenne a különbség, ami bizonyos esetekben rendesen megkeverhetné a kommentátorokat és a közönséget.

José Mourinho és a feltörekvő tehetség, Xabi Alonso

José Mourinho

A Special One tavaly tavasszal egy sikertelen Európa-liga döntőt követően nem önszántából távozott az AS Romától, bár nagy kérdés, hogy amennyiben nyernek, lett volna-e maradása (emlékezetes, az akkori győztes Sevilla fél évvel később szintén menesztette edzőjét José Luis Mendilibart). Mourinhót az utóbbi időben elkerülték a komolyabb sikerek, de ehhez azért azt is hozzá kell tenni, hogy még a gyengélkedő Manchester Uniteddel is nyert egy Európa-ligát, majd a Romával diadalmaskodott az EKL-ben, egy évvel később pedig a döntőbe vezette őket az El-ben. Mourinho esetében valószínűleg sosem annyira a képességeivel, mint inkább a személyiségével kapcsolatban ébrednek kérdések a klubok vezetésében.

De a portugál azért mindig talált magának kihívást – legutóbb például az az egészen abszurd hír látott napvilágot, hogy esetleg a Ferencváros edzője lehet.

Erről persze gyorsan kiderült, hogy semmi köze a valósághoz, azt viszont fénykép bizonyítja, hogy a hétvégi Szaúd-Arábiában rendezett Forma-1-es nygadíjon találkozott Yasir al-Rumayyannal, a Newcastle United elnökével. A patinás angol egyesületet 2021-ben vette meg a szaúdi állami tulajdonú vagyonalap, a Public Investment Found, és a közel-keletiek hosszú távon bevallottan a Manchester City-éhez hasonló léptékű projektet terveznek. Természetesen a türelem megvan, de a mostanra komolyabb játékosállománnyal rendelkező csapat jelenleg a kilencedik helyen áll a Premier League-ben, és ennél valószínűleg nagyobbak az elvárások az együttessel szemben. José Mourinho pedig kiváló választás lehet az előrelépéshez, hiszen alaposan ismeri az angol bajnokságot, ahol már négy csapatot is irányított korábban, és képes meglepetésekre olyan klubokkal, amelyek nem feltétlenül tartoznak épp a legjobbak közé.

A Chelsea-vel sikerült, a Bayern Münchennel nem jött össze Tuchelnek

Thomas Tuchel

A német tréner komoly sikereket ért el korábbi csapataival, hiszen bár a Paris Saint-Germainnel nem tudta elérni a régóta vágyott Bl-győzelmet, két bajnoki címet, egy kupa- és két szuperkupa-győzelmet összehozott a francia csapattal. A Chelsea-vel megnyerta a Bajnokok Ligáját valamint az európai szuperkupát is, de úgy tűnik, egyelőre ő sem tud próféta lenni saját hazájában (jó, ez nem teljesen igaz, hiszen a Dortmunddal nyert egy kupát annak idején), hiszen a Bayern Münchennel nem megy úgy a szekér, ahogy a vezetőség elvárná. Az egy dolog, hogy egy harmadosztályú csapat ejtette ki őket a kupából, és a Bl-ben is belefért egy zakó a Lazio ellen, hisz végül továbbjutott a csapat, de a német rekordbajnoknál alapelvárás a bajnoki cím, és ettől jelenleg elég messze van a bajor csapat. Persze mindezt lehet fogni a Bayer Leverkusen elképesztő sorozatára (a Xabi Alonso vezette együttes 25 fordulót követően 21 győzelemmel és 4 döntetlennel veretlenül vezeti a bajnokságot, és története első bajnoki cmét nyerheti meg), de a tíz pont különbség 13 fordulóval a bajnokság vége előtt azért nem kevése egy ilyen formában lévő ellenféllel szemben, és ehhez azért hibázni is kellett rendesen. Hogy mi ment félre a bajoroknál, azt bőven lehetne fejtegetni, de már nem érdemes. Tuchel nyáron távozik a klubtól, és egyelőre nem tudni merre visz az útja. A pletykák szerint amennyiben a Chelsea nem lép előrébb a 11. helyről a Premier League-ben, lehet, hogy elküldik Pochettinót, és a londoni klub örömmel látná viszont a kispadon a német szakembert.