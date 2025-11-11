A függetlenségi emlékműnél robbantottak fel egy autót Új-Delhiben, sok a halott

Az indiai hatóságok „minden lehetőséget” vizsgálnak, miután hétfő este legalább nyolc ember meghalt egy robbanásban – írja az NBC News.

Legkevesebb 20 másik ember megsérült Új-Delhi történelmi Vörös Erődjének a közelében történt robbanásban, amely helyi idő szerint délután 18:52-kor történt.

Egy „lassú jármű” állt meg a piros lámpánál egy kereszteződésben, amikor felrobbant – mondta Satish Golcha rendőrfőnök hétfőn újságíróknak, ami hatalmas tüzet okozott, amely átterjedt a közeli autókra és riksákra.

A hatóságok nem közölték, mi okozta a robbanást, és nem azonosítottak gyanúsítottakat.

A delhi rendőrség terrorizmusellenes törvények alapján regisztrálta az ügyet, és felállítja az „események sorrendjét” – mondta Raja Banthia helyettes rendőrfőnök újságíróknak kedd reggel.