A függetlenségi emlékműnél robbantottak fel egy autót Új-Delhiben, sok a halott

Az elnök szerint az ország „nem fog meghátrálni, ha a szuverenitásáról van szó”.
Az autó egyszerűen csak megállt a piros lámpánál, majd felrobbant, végezve a benne ülőkkel és a környezetükben sétálókkal.
Az indiai hatóságok „minden lehetőséget” vizsgálnak, miután hétfő este legalább nyolc ember meghalt egy robbanásban – írja az NBC News.
Legkevesebb 20 másik ember megsérült Új-Delhi történelmi Vörös Erődjének a közelében történt robbanásban, amely helyi idő szerint délután 18:52-kor történt.
Egy „lassú jármű” állt meg a piros lámpánál egy kereszteződésben, amikor felrobbant – mondta Satish Golcha rendőrfőnök hétfőn újságíróknak, ami hatalmas tüzet okozott, amely átterjedt a közeli autókra és riksákra.
A hatóságok nem közölték, mi okozta a robbanást, és nem azonosítottak gyanúsítottakat.
A delhi rendőrség terrorizmusellenes törvények alapján regisztrálta az ügyet, és felállítja az „események sorrendjét” – mondta Raja Banthia helyettes rendőrfőnök újságíróknak kedd reggel.
A robbanás megrázta Indiát, amely áprilisban majdnem háborúba keveredett Pakisztánnal, a vitatott Kasmír régióban történt terrorista támadás miatt, amelyben 26 ember, többségében indiai turisták haltak meg.
Pakisztán kedden szintén egy halálos öngyilkos merényletről számolt be saját fővárosában, Iszlámábádban. Mohsin Naqvi belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy legalább 12 ember meghalt és több mint két tucatnyian megsebesültek.
Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP
