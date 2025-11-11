Bevitte a kegyelemdöfést Hont András: így még senki sem szakította fel Magyar Péter sebeit

Az interjú, amire évek óta vár az ország: tizenkilencre húzott lapot Orbán, bemerészkedik az oroszlán barlangjába
A beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.
A publicista a csúfos megfutamodásra emlékeztetett.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.
Tabuk nélkül, Rónai Egonnal”
– fogalmazott a kormányfő.
Hont András azt kommentelte a hír kapcsán, hogy „kezdjék a piros dossziéval, és akkor senki nem mondhatja, hogy hontbandis interjú”. A publicista ezzel a mondattal utalt arra, amikor a Tisza Párt elnöke fogta és sértődötten elvonult az ATV stúdiójából.
Nyitókép: Képernyőfotó
