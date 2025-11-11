Ft
11. 11.
kedd
Tisza Párt liberális Hont András Rónai Egon ATV Magyar Péter ellenzék Orbán Viktor baloldal

Bevitte a kegyelemdöfést Hont András: így még senki sem szakította fel Magyar Péter sebeit

2025. november 11. 14:31

A publicista a csúfos megfutamodásra emlékeztetett.

2025. november 11. 14:31
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.

Tabuk nélkül, Rónai Egonnal”

– fogalmazott a kormányfő.

Hont András is reagált

Hont András azt kommentelte a hír kapcsán, hogy „kezdjék a piros dossziéval, és akkor senki nem mondhatja, hogy hontbandis interjú”. A publicista ezzel a mondattal utalt arra, amikor a Tisza Párt elnöke fogta és sértődötten elvonult az ATV stúdiójából.

Nyitókép: Képernyőfotó

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

***

