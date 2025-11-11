Ft
11. 11.
kedd
mol csoport kőolaj szankciók Fico Trump Orbán Viktor Szlovákia

Orbán Viktor nagy szívességet tett Szlovákiának: Trump döntése Ficoéknak is kedvezhet

2025. november 11. 15:33

A magyar kormány a MOL-csoportra kért és kapott felmentést a szankciók alól, ami a szlovák hálózat ellátását is lehetővé teszi.

2025. november 11. 15:33
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozót követően a magyar miniszterelnök közölte: Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok által hamarosan életbe léptetendő, az orosz olajra vonatkozó szankciók alól. Ennek értelmében Washington nem akadályozza, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül továbbra is érkezzen nyersolaj a magyar finomítókba.

A döntésre reagálva Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte: 

a mentességnek Szlovákiára is ki kell terjednie, mivel a pozsonyi Slovnaft olajfinomító a magyar MOL tulajdonában van. 

„Ha a MOL elegendő kőolajat kap, akkor Szlovákiában sem lesz ellátási probléma” – számolt be Fico szavairól a Paraméter.

Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője megerősítette, hogy a magyar kormány valóban a MOL-csoportra kért és kapott felmentést az amerikai szankciók alól.

A szankciók alóli mentesség nyilván a Slovnaftot és annak ellátását is érinti” 

– tette hozzá az elemző, aki szerint a pozsonyi és a százhalombattai finomítók működése szorosan összekapcsolódik, ezért nem lenne életszerű, ha az egyikre vonatkoznának a szankciók, a másikra pedig nem.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

***

