Orbán Viktor nagy szívességet tett Szlovákiának: Trump döntése Ficoéknak is kedvezhet

Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője megerősítette, hogy a magyar kormány valóban a MOL-csoportra kért és kapott felmentést az amerikai szankciók alól.

A szankciók alóli mentesség nyilván a Slovnaftot és annak ellátását is érinti”

– tette hozzá az elemző, aki szerint a pozsonyi és a százhalombattai finomítók működése szorosan összekapcsolódik, ezért nem lenne életszerű, ha az egyikre vonatkoznának a szankciók, a másikra pedig nem.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

