Orbán Viktor nagy szívességet tett Szlovákiának: Trump döntése Ficoéknak is kedvezhet

Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
A magyar kormány a MOL-csoportra kért és kapott felmentést a szankciók alól, ami a szlovák hálózat ellátását is lehetővé teszi.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozót követően a magyar miniszterelnök közölte: Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok által hamarosan életbe léptetendő, az orosz olajra vonatkozó szankciók alól. Ennek értelmében Washington nem akadályozza, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül továbbra is érkezzen nyersolaj a magyar finomítókba.
A döntésre reagálva Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte:
a mentességnek Szlovákiára is ki kell terjednie, mivel a pozsonyi Slovnaft olajfinomító a magyar MOL tulajdonában van.
„Ha a MOL elegendő kőolajat kap, akkor Szlovákiában sem lesz ellátási probléma” – számolt be Fico szavairól a Paraméter.
Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője megerősítette, hogy a magyar kormány valóban a MOL-csoportra kért és kapott felmentést az amerikai szankciók alól.
A szankciók alóli mentesség nyilván a Slovnaftot és annak ellátását is érinti”
– tette hozzá az elemző, aki szerint a pozsonyi és a százhalombattai finomítók működése szorosan összekapcsolódik, ezért nem lenne életszerű, ha az egyikre vonatkoznának a szankciók, a másikra pedig nem.
