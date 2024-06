Marco Rossi az Eb-rajt előtt: Mindent bele kell adnunk!

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Pénteken este elkezdődik Münchenben a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság a Németország–Skócia mérkőzéssel. De minket sokkal jobban érdekel a szombati nyitómeccs, amelyen már a magyar válogatott is bemutatkozik, s pályára lép Svájc csapata ellen a tornán. A mérkőzés előtt a találkozó helyszínén, Kölnben nyilatkozott Marco Rossi. A nemzeti csapatunk szövetségi kapitánya szerint nagyon sok erőssége van az ellenfélnek, kemény, szilárd csapatról van szó, elől pedig nagyon gyorsak a támadói.

Ha sikeresek akarunk lenni, márpedig azok szeretnénk, akkor csapatként kell játszanunk, egységesen kell futballoznunk a pálya minden részében.

„Nincs egyetlen dilemmám sem a kezdőcsapattal kapcsolatban, tehát tudom, kikkel fogunk kiállni a svájciak ellen.

A csapat összeállításánál sok mindent kell figyelembe venni, hogyan érzi magát a játékos, hogyan játszott az edzésen, mennyire egészséges. És persze az is lényeges, hogy ki az ellenfél. Azt láttam a srácokon, ahogy elkezdünk készülni erre a tornára, a magabiztosságuk egyre jobban, napról napra növekedett. Én bízom bennük. Hogy mi fog történni holnap, azt senki sem tudja. Többen az előző Eb-n is ott voltak, s jól is játszottunk. A többségnek van már tapasztalata abban, milyen egy ilyen torna. Kellő magabiztossággal kell játszanunk” – mondta Rossi.