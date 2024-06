Marco Rossi a sorsdöntő meccs előtt: Soha nem keresek ürügyet!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Élete talán legnehezebb mérkőzése előtt áll Marco Rossi az együttesével. A németországi Európa-bajnokságon vasárnap Skócia lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele. Az utóbbi években, sőt, ezen a tornán is játszottunk már erősebb, veszélyesebb csapatok ellen, mint a skót, ám az utolsó csoportmeccsnek óriási a tétje, fontosságát tekintve túlmutat az utóbbi években játszottakon. Talán a két évvel ezelőtti, 2022 szeptemberében, az Olaszország elleni utolsó csoportmeccsnek a Nemzetek Ligájában volt hasonlóan nagy a tétje, mint a most következőn. Akkor a négyes döntőbe juthattunk volna, most szerencsével a 16 közé az Eb-n.

Egy hajóban

Ahogy mindig, Rossi és stábja ezúttal is maximálisan megpróbálja felkészíteni Szoboszlaiékat a következő ellenfélre. Skócia nem tartozik a verhetetlen kategóriába, ám nehogy azt higgyük, hogy emiatt annyival könnyebb lesz ez a kilencven perc, mint a svájciak vagy a németek elleni volt. És erre Marco Rossi is felhívta a figyelmet a stuttgarti találkozó előtt.

„Skócia mindig agresszíven játszik, veszélyes csapat, minőségi futballistákkal, de azért jól ismerjük őket.

Az a helyzet, hogy most egy hajóban evezünk velük, mert hát, nemcsak nekünk, hanem nekik is nagyon fontos a három pont.

Nekik eggyel több van, mint nekünk, ha nyernek, akkor szinte biztosan továbbjutottak a nyolcaddöntőbe. Ám nekünk is ez a célunk. Ha nem jutunk tovább, de nyertünk, akkor legalább jobb szájízzel utazhatunk majd haza a jövő héten” – nyilatkozta a meccs előtt a szövetségi kapitány.

Nagy kérdés, hogy ezúttal mellénk áll-e a szerencse, mert eddig nem velünk volt Fortuna. Ezzel kapcsoltban az olasz-magyar szakember is elmondta a véleményét.

„Nem játszottunk jól az első félidőben Svájc ellen, de aztán összekaptuk magunkat, ám a döntő pillanatokban nem volt szerencsénk. De nem akarok rugózni ezen, amióta én vagyok ennek a válogatottnak a kapitánya, soha nem keresek ürügyet, s nem fogok magyarázkodásba, miért nem nyertünk vagy szeretünk pontot, s nem ma kezdem el.”