Az első Eb-gólunkat szerző Varga Barnabás a Mandinernek: Nincs okunk az aggodalomra!

Nyitókép: MTI/AP/Darko Vojinovic

***

Nem tudta ledolgozni az első félidőben összeszedett kétgólos hátrányát, de a második játékrészben izgalmassá tette a nyitó mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon. Az eredmény csalóka: Svájc úgy győzött 3-1-re, hogy Marco Rossi csapata – ha komoly gólhelyzete nem is volt – a hajrában az egyenlítésért küzdött, majd a ráadásban kitámadott, és egy egyéni hiba miatt kapta meg a harmadikat. A mieink legveszélyesebb játékosa Varga Barnabás volt, aki a szépítő gólunkat szerezte, a védőjét megelőzve csukafejessel vette be Yann Sommer kapuját Szoboszlai Dominik remek bal oldali beadása után. A Ferencváros csatára hiába talált be, csalódott volt pályafutása első Eb-meccse után.

„Az első félidőn múlott. Nem kezdtük jól a mérkőzést, sok időt és teret hagytunk nekik játszani. Nem igazán működött, amit csináltunk, a másodikra rendeztük a sorokat, jobban néztünk ki. Egy abszolút ki-ki meccset tudtunk kihozni belőle, de sajnos most ennyire volt elég. Nem gondolom, hogy megleptek minket, csak nem voltunk eléggé élesek.”