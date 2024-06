Fiola Attila a Mandinernek: Kicsit össze-vissza voltunk az első félidőben

Mikor tudta meg, hogy Marco Rossi bizalmat szavaz Önnek?

A csütörtöki edzésen láttuk, hogy mi lesz a kezdőcsapat.

2016-ban az első Eb-meccsen megsérült a bokája, véget ért a tornája. Most kulcscsont-műtét után, veszett helyzetből nem csupán kerettag lett, pályára is lépett. Valamit visszaadott a sors?

Nem, az már nyolc éve volt. Én próbálok mindig előre tekinteni. Valóban egy sérülésből jöttem, mindent megteszek, hogy a csapat rendelkezésére álljak, egészséges legyek.

Nem félős típus, sőt, ha kell, a falnak is nekimegy. Volt azért egy kis kétely a fejében?

Amit tudtam, beletettem. Hét hete nem volt tétmérkőzésem! Legutóbb, egy hete Izrael ellen játszottam 45 percet a főpróbának számító felkészülési mérkőzésen. Nem egyszerű a sérülésből visszajőve ilyen magas szinten teljesíteni. Edzéseken is odatettem magam, és most is Svájc ellen. Sajnos a csapat nem úgy szerepelt, ahogy szerettük volna, de próbálunk javítani a következőkön.

Régen láttuk ilyen gyengén kezdeni a nemzeti együttest. Mi a jó szó az első félidőre, megszeppent volt a társaság?

Majd kielemezzük a következő napokban. Azt gondolom, a második félidővel nem volt gond, ott jól játszottunk. Nyilván kétgólos hátrányban mennünk kellett előre. A gólunk után is akadtak lehetőségeink, persze nekik is. Ki-ki meccs lett a végére, de az első félidőt odaadtuk nekik! Ki kell javítanunk.

Taktikai vagy mentális oka lehetett a rossz kezdésnek?

Nyilván nem hozzáállásbeli problémáról van szó, mert egy Európa-bajnokságon vagyunk és egy válogatott mérkőzésen. Kicsit össze-vissza voltunk az első félidőben. Ki kell elemezni, mik vezettek a helyezkedési hibákhoz és az első félidei játékhoz. Reméljük, hogy tudunk változtatni!

Az elsőn Európa-bajnokságán megsérült, a harmadikon műtét után kevéssel játszik. A másodikon felejthetetlen gólt szerzett a Puskás Arénában Franciaország ellen. Ez erőt ad?

Mindig bennem van, de az már a múlt, három éve történt. Ez a jelen, hogy kikaptunk Svájctól. A következő feladat sem lesz egyszerű a házigazda Németország ellen. Abban bízom, hogy minden mérkőzés más, és ha a hibákat ki tudjuk javítani, lehet esélyünk.