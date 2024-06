A Dzsudzsákék felülmúlására készülő Szoboszlai Dominik a Mandinernek: Nem lesz probléma!

Sérüléshullám

Fontos leszögezni: Szoboszlai Dominik – ha azóta nincs más diagnózis – nem megsérült, hanem izomfáradtságra panaszkodott, aminek a túlterhelés miatt lehetett volna következménye egy sérülés. A 23 éves magyar sztárfocista ebben a szezonban a saját bőrén tapasztalta meg, milyen tortúrához vezethet egy korai visszatérés vagy egy feleslegesen vállalt rizikó. A Liverpool játékosa januárban 5, kiújuló combizom problémája után újabb 7 mérkőzésről maradt le, gyakorlatilag 2 hónapig volt harcképtelen. 2022 végén „kilőtte” Magyarországot a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra, amin nem vehetett részt! Miközben Salzburgól Lipcsébe igazolt, december végétől júliusig egyetlen mérkőzésen sem léphetett pályára: 60 klub és válogatott meccset volt kénytelen kívülről nézni. Nemzeti együttesünk csapatkapitánya első Eb-je előtt áll, még mindig bántja, hogy nem játszhatott a 2021-es tornán.

„Sajnos nem, ezért is még jobban várom, hogy végre szombat legyen. Fel vagyunk készülve minden szempontból: mentálisan, taktikailag, testileg-lelkileg. Rajta vagyunk, hogy a legjobbat kihozzuk magunkból” – fogalmazott a Mandiner kérdésére. Azt is felvetettük a még mindig csak 23 éves labdarúgónak, hogy egyes szakértők szerint Magyarország lehet a kontinensviadal egyik meglepetéscsapata. Kérdés: ezzel egyetért-e vagy nem is lenne meglepő a jó szereplésünk számára.