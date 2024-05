Évszázados viszály: Döntetlenre áll a Fradi - Újpest párharc! (VIDEÓ)

Bajnokok Ligája

A világ egyik legerősebb férfi vízilabda bajnoksága az ob1, ugyanakkor voltak időszakok, amikor egy-egy klub kisajátította magának a trónt, s vele párhuzamosan nemzetközi színtéren is vitézkedett. A 2010-es években a Szolnok verbuvált világverő csapatot, majd a Ferencváros vette át a stafétát. A legutóbbi 6 befejezett szezonból 5-öt a népligetiek nyertek meg, s közben európai kupákat is hoztak haza, köztük a legrangosabbat, a Bajnokok Ligája serleget is. 2019-ben némi meglepetésre, de bizonyosan nem fő esélyesként diadalmaskodtak Vargáék, akik idén viszont úgy jutottak be a BL négyes döntőjébe, hogy egyetlen vereséget szenvedtek. A máltai elődöntőben a belgrádi Novin keresztül vezethet az útjuk az álomdöntőbe, a rekordgyőztes olasz Pro Recco ellen. Ha pedig a másik ágon borul a papírforma, az sem baj, legfeljebb kap egy esélyt a visszavágásra a Fradi a szezonbeli egyetlen vereségért – a Vámos Mártonnal felálló – Olympiakosz Pireusszal szemben.