Kiderült a titok: ezért legyőzhetetlen a Ferencváros

„Megmondom őszintén, szokatlan ez a felhajtás. Főleg az, amikor mondjuk felszállok a villamosra, odalépnek hozzám, és kérdezik: »Szia, te nem a Soma vagy? Gratulálok!« Sokan elmondják, hogy szurkolnak nekünk, és örülnek a sikereinknek. Nagyon jó érzés, hozzá kell szokni ehhez a szerephez is! Nagyon hálásnak kell lennünk az összes szurkolónak, annak is, aki akár csak egy mérkőzésre jön ki a szezonban, vagy televízión keresztül szurkol nekünk, ezért is meg kell tartanunk a közvetlenségünket, hogy szimpatikusak is legyünk.” – csillogtatta meg az emberi oldalát Vogel.