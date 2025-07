Kisfiával a máltai medence partjáról szurkolnak a válogatott vb-győzelméért – Zalánki-exkluzív a Mandinernek

Nem ez az első alkalom, hogy a fiatalok főszerepbe kerülnek a nemzeti csapatban, a tavalyi Európa-bajnokság is jó példa.

Többször játszottunk már fiatalabb csapattal, és általában remekül sikerültek azok a tornák. Az elmúlt években jól vettük az akadályokat. Most sok a gól, sok a cserelehetőség, rövidebb a pálya és a pörgősebb játék is kedvez a fiataloknak. Szerencsére jó utánpótlásedzőink vannak, a közös foglalkozások és az okos stratégia elérte a célját. A jövőt illetően is meghatározó, hogy ilyen csillagokat termelnek ki a hazai utánpótlásműhelyek. A korosztályos válogatottak minden évben jól szerepelnek, remek kezekben van a sportág. Nálunk nem kell tartani a fiatalítástól.