Ezen a listán nem jó az elsők közé tartozni – Klopp csak „kullog” az élmezőny után

A német menedzser személye rendkívül meghatározó játékosai körében, korábban Naby Keita is azt nyilatkozta, hogy annak ellenére könnyezte meg Klopp bejelentését, hogy már nem is áll a klub alkalmazásában. A guineai középpályás még ennél is tovább ment, elárulta, hogy a Liverpoolnál töltött öt szezonon át apjaként tekintett edzőjére.

A játékosok reakciójából is világosan látszik, emberileg mekkora érvágás Klopp távozása, de a gazdasági jelentősége sem elhanyagolható. Hogy mennyire, azt jól szemlélteti az alábbi összeállítás: a hivatalosan is kitűzött búcsú apropóján a mértékadó Transfermarkt portál összegyűjtötte az angol klubok által elköltött összegeket, mióta Jürgen Klopp átvette a Liverpool irányítását, azaz 2015. október 8-a óta.

Kicsit sem meglepő módon a pénzt kereken egy évtizede csak égető Manchester United áll az élen 1,1 milliárd euróval, második helyen az amerikai tulajdonos érkezése óta a Unitedhoz hasonlóan kifejezetten féktelen gazdálkodást folytató fővárosi Chelsea áll 1,02 milliárd euróval, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a sokat költő, de cserébe eredményeket is felmutató korszakos gárda, a Manchester City található 952 millió eurós költéssel.

Az Arsenal, a szaúdi hátterű Newcastle United, a Tottenham és még a West Ham is megelőzi a listán 8. Liverpoolt, amely 2015 óta „mindössze” 420 millió eurót engedett el a piacon – ebben természetesen a Szoboszlai Dominikért leszurkolt 70 millió euró is benne van, amelyet a szakértők az egyik leghasznosabban elköltött összegnek tartanak.