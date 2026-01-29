Az osztrákok tudják: Manfred Weber uniós reformja valójában hatalomkoncentráció egyetlen kézben – saját magának építhet csúcsposztot

A nagy Manfred Weber-sztori – Weber célja mindenáron megbuktatni Orbánt
Manfred Weber ott keresi a fogást Magyarországon, ahol csak tudja. Most éppen Magyar Péteren keresztül akar beavatkozni az ország sorsába.
Az Európai Néppárt elnöke új csúcsposzt létrehozását sürgeti Brüsszelben, amely alapjaiban rajzolná át az uniós hatalmi viszonyokat. Weber elképzelése azonban nem csupán intézményi reformként értelmezhető, hanem egyre több jel utal arra, hogy személyes politikai ambíciók is meghúzódhatnak a háttérben.
Manfred Weber az elmúlt évtizedben szinte tankönyvszerű politikai karriert futott be Brüsszelben. Előbb az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője lett, majd átvette a legnagyobb európai pártcsalád irányítását is. Egyetlen cél azonban mindeddig elérhetetlen maradt számára: az Európai Unió legfelső vezetői pozícióinak egyike. Weber 2019-ben nyíltan pályázott az Európai Bizottság elnöki tisztségére, ám végül nem kapta meg a szükséges támogatást.
Ezt is ajánljuk a témában
Manfred Weber ott keresi a fogást Magyarországon, ahol csak tudja. Most éppen Magyar Péteren keresztül akar beavatkozni az ország sorsába.
Most egy olyan javaslattal állt elő, amely nem csupán új szerepet teremtene az EU élén, hanem gyökeresen átszabná a jelenlegi intézményi struktúrát is. Az elképzelés szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztját egyetlen, rendkívül erős tisztségbe vonnák össze, létrehozva egy kvázi „európai elnököt”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az EPP elnöke szerint nem engedhetik meg, hogy a magyar miniszterelnök „túszul ejtse” az Európai Uniót.
Weber szerint az Európai Unió jelenlegi működése megbénult, és nem képes egységesen fellépni a nemzetközi politikai térben. Úgy véli, Európának egységesebb vezetésre lenne szüksége, amely világos irányt és határozott képviseletet adna az uniónak. A Spiegelnek adott interjújában ezt egyetlen, központi vezetői pozíció létrehozásával indokolta, amelyről azt mondta:
Ez egy nagyon erős tisztség volna.
A javaslat súlyát tovább növeli, hogy Weber nem zárta ki saját indulását sem az új pozícióért. Amikor erre rákérdeztek, mindössze annyit mondott:
Nem szeretnék erre válaszolni.
A reformot ráadásul – állítása szerint – szerződésmódosítás nélkül is meg lehetne valósítani, igaz, csak a 2029-es európai parlamenti választások után. Weber szerint a változtatások szükségességét nemcsak geopolitikai kihívások indokolják, hanem az uniós belpolitikai folyamatok is. Külön figyelmeztetett arra, hogy a választások olyan politikai fordulatokat hozhatnak, amelyek alapjaiban változtatják meg Európa irányát.
Weber példaként Romániát, Franciaországot és Lengyelországot említette, és külön kitért arra a lehetőségre, hogy Franciaország élére Jordan Bardella kerülhet. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott: egy ilyen fordulat „súlyos csapás” lenne Európa számára, mert az új vezetés akár azt is mondhatná:
Nem érdekel Észtország és Litvánia, csak Franciaország.
Ebből a logikából vonja le Weber a következtetést:
Sürgősség! Most kell beszélnünk a kötelező struktúrákról! Európát időjárásállóvá kell tenni.
Bár érvelését demokratikus keretbe helyezi, hangsúlyozva, hogy Európának „csak akkor van esélye, ha demokratikus”, a gondolatmenet végére mégis az derül ki, hogy a választói akarat kiszámíthatatlanságát kockázatként kezeli.
A javaslatot élesen bírálta a berlini alkotmány- és uniós jog professzora, Markus C. Kerber, aki az exxpressnek nyilatkozva úgy értékelte:
Weber terve sokkal inkább személyes ambíciókról szól, mint valódi intézményi reformról. Mint mondta, Weber az egész életét a politikában töltötte, és mostani kezdeményezése inkább egy utolsó előrelépési kísérletnek tűnik.
Kerber különösen kritikus Weber alkalmasságát illetően is. Felteszi a kérdést: „Hogyan töltene be egy ilyen hatalmas kettős tisztséget?” Véleménye szerint Weber már jelenlegi szerepében is túlterhelt. Jogilag is vitatja az elképzelést. Weber állításával szemben Kerber szerint az új poszt létrehozása nem valósítható meg szerződésmódosítás nélkül.
Ehhez az uniós szerződések módosítására lenne szükség – és ezt nem fogja tudni keresztülvinni. Esélytelen.
Arra is emlékeztetett, hogy egy ilyen erejű tisztség demokratikus legitimáció nélkül elképzelhetetlen lenne:
Egy ilyen erős pozíciót közvetlen választással kellene betölteni. Erre nincs felkészülve az EU.
Kerber szerint Weber mostani terve szorosan összefügg 2019-es kudarcával is. Akkor nem véletlenül bukott el: „Emmanuel Macron megtagadta, hogy elfogadja őt.” Az új csúcsposzt felvetése így szerinte a korábbi vereség megkerülésének tűnik.
A professzor arra is figyelmeztetett, hogy Weber javaslata de facto egy újabb lépést jelentene egy európai föderális állam irányába. Ez különösen érzékeny kérdés, hiszen egy ilyen integrációs ugrás politikailag erősen megosztó, és messze nem élvez általános támogatást a tagállamok körében. Különösen problémásnak tartja Weber ukrajnai elképzeléseit is. Az EPP elnöke egy esetleges béke után közös európai békefenntartó erők telepítését sürgetné, amelyeket egy európai hadsereg csírájaként képzel el.
Ez a gondolatmenet Kerber szerint már nem diplomáciai, hanem katonai integrációs logikát követ, komoly kockázatokkal.
Kerber végül egy teljesen eltérő megközelítést vázolt fel. Szerinte Európának nincs szüksége új címekre és szimbolikus posztokra, sokkal inkább működő politikai vezetésre. Egy olyan kormányközi tanácsot javasol, amelyben valódi súllyal rendelkező állam- és kormányfők vesznek részt, Nagy-Britanniát is beleértve. Mint fogalmazott:
Nagy-Britannia nélkül az amerikaiakkal szemben semmit sem lehet felmutatni.
A kép így válik teljessé: Weber nagy ívű szavai mögött egyre több a nyitott kérdés, a demokratikus és jogi bizonytalanság. Miközben az uniós reform retorikája erős, sokak szerint a javaslat középpontjában nem Európa jövője, hanem Weber saját politikai pályájának következő állomása áll.
Nyitókép: LUKAS BARTH / AFP