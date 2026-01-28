Ezzel a diagrammal rombolták le a baloldal hazugságát: most már senki sem fog bedőlni nekik

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Nagyon egyszerű módszerrel dolgoznak.
Sebestyén Géza egy újabb mítoszt cáfolt meg szerdán a Facebook-oldalán. Ezúttal az ÁFA kérdése került terítékre. „Amikor azt hallod, hogy »világbajnok magyar ÁFA«, akkor valójában csak a propaganda beszél hozzád. Ez a grafika pedig szétzúzza a hamis narratívát” – csapott rögtön a dolgok közepébe a közgazdász, aki valóban egy nagyon érdekes grafikát mutatott be.
„Ismét megdőlt a világbajnok magyar ÁFA mítosza. Még csak európai dobogósok sem vagyunk.
Az átlagos ÁFA-kulcs Dániában, Észtországban és Litvániában is magasabb, mint nálunk”
– állapította meg a legfontosabb tényeket Sebestyén Géza, majd ezen liberális mítosz kapcsán leszögezte: leegyszerűsített üzenetekkel természetesen könnyű politikai narratívát építeni, mint adatokat magyarázni. A „világbajnok ÁFA” címke azonnali érzelmi reakciókat vált ki, míg tényleges helyzet elemzése már számolást és intelligenciát igényel.
