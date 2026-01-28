Ft
01. 28.
szerda
gazdaság Sebestyén Géza liberális Magyarország Litvánia Dánia Észtország baloldal

Ezzel a diagrammal rombolták le a baloldal hazugságát: most már senki sem fog bedőlni nekik

2026. január 28. 17:32

Nagyon egyszerű módszerrel dolgoznak.

2026. január 28. 17:32
null

Sebestyén Géza egy újabb mítoszt cáfolt meg szerdán a Facebook-oldalán. Ezúttal az ÁFA kérdése került terítékre. „Amikor azt hallod, hogy »világbajnok magyar ÁFA«, akkor valójában csak a propaganda beszél hozzád. Ez a grafika pedig szétzúzza a hamis narratívát” – csapott rögtön a dolgok közepébe a közgazdász, aki valóban egy nagyon érdekes grafikát mutatott be.

„Ismét megdőlt a világbajnok magyar ÁFA mítosza. Még csak európai dobogósok sem vagyunk.

Az átlagos ÁFA-kulcs Dániában, Észtországban és Litvániában is magasabb, mint nálunk”

– állapította meg a legfontosabb tényeket Sebestyén Géza, majd ezen liberális mítosz kapcsán leszögezte: leegyszerűsített üzenetekkel természetesen könnyű politikai narratívát építeni, mint adatokat magyarázni. A „világbajnok ÁFA” címke azonnali érzelmi reakciókat vált ki, míg tényleges helyzet elemzése már számolást és intelligenciát igényel.

Nyitókép: Pixabay

 

 

Összesen 2 komment

hidegenhagy
2026. január 28. 18:41
Az igaz, a tiszásoknak mindegy, náluk a tények nem számítanak, csak a gyűlölet.
makapaka2
2026. január 28. 17:42
Az agyhalottak bedőlnek nekik, mert agyhalottak.
