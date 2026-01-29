Egymás szavába vágva szidják a rezsicsökkentést Magyar Péter szakértői – a napnál is világosabb a céljuk

Elkerülhetetlennek tartja a rezsicsökkentés eltörlését a Tisza Párt több politikusa – de a párthoz köthető szakértők sem vélekednek másképp. A Fidesz-kormányzat által bevezetett rezsicsökkentés Tisza általi megszüntetése évi több százezer forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak.

A Tisza Párt rezsicsökkentés-ellenes álláspontja a kezdetektől nyilvánvaló: nem titkolta ezt már Gerzsenyi Gabriella, a párt EP-képviselője, vagy Bódis Kriszta józsefvárosi jelölt sem. Gerzsenyi szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó az energia, Bódis Kriszta pedig arról beszélt: a rezsicsökkentés károsan azt sugallja, hogy „ha kevesebbet fizetsz, az mindig jó dolog”.