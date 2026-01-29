Egymás szavába vágva szidják a rezsicsökkentést Magyar Péter szakértői – a napnál is világosabb a céljuk

De a Tisza Párt egyik új szakértője, Kapitány István is eltörölné a rezsicsökkentést, erre a Partizánnak adott interjúja alapján lehet egyértelműen következtetni. A Shell egykori globális vezetője az orosz energia helyett a lényegesen drágább nyugati szállításokat preferálná – csakhogy az orosz olajról, gázról való leválás a rezsicsökkentés végét, drasztikus áremelést okozna.
Mint kifejtette, ő a piac „önszabályozásában” hisz.
A Tisza médiamunkásai is beszálltak a rezsicsökkentés-ellenes harcba. Magyar Péter testvérének csatornáján, a kontroll.hu YouTube felületén Tóta W. Árpád publicista lelkesen vázolta, hogy a Tisza Párt hogyan törli majd el a rezsicsökkentést. Azt mondta: a rendszer nem tartható fenn.