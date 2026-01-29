Ft
Egymás szavába vágva szidják a rezsicsökkentést Magyar Péter szakértői – a napnál is világosabb a céljuk

2026. január 29. 20:20

Humbug, hazugság, blöff – ilyen és hasonló jelzőkkel illetik a Tisza Párt politikusai és szakértői a rezsicsökkentést. Magyar Péterék nem titkolják, hogy hatalomra kerülésük esetén azonnal beszántanák ezt a kormányzati intézkedést.

2026. január 29. 20:20
null

Elkerülhetetlennek tartja a rezsicsökkentés eltörlését a Tisza Párt több politikusa – de a párthoz köthető szakértők sem vélekednek másképp. A Fidesz-kormányzat által bevezetett rezsicsökkentés Tisza általi megszüntetése évi több százezer forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak.

A Tisza Párt rezsicsökkentés-ellenes álláspontja a kezdetektől nyilvánvaló: nem titkolta ezt már Gerzsenyi Gabriella, a párt EP-képviselője, vagy Bódis Kriszta józsefvárosi jelölt sem. Gerzsenyi szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó az energia, Bódis Kriszta pedig arról beszélt: a rezsicsökkentés károsan azt sugallja, hogy „ha kevesebbet fizetsz, az mindig jó dolog”.

Korábban Magyar Péter is „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést: „Idővel le kell válni az orosz energiáról, ahogy az az Európai Unióban már elfogadott, és a rezsicsökkentés egy humbug” – hangoztatta.

Tiszás szakértők, médiamunkások a rezsicsökkentés ellen

Nem csak a párt politikusai, de szakértői is rendszeresen kiállnak az emberek rezsiköltségeit leszorító kormányzati intézkedések ellen. Hazugságnak nevezte például a rezsicsökkentést Király Júlia egykori Jegybank-alelnök, aki jelenleg a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető. A „világ blöffjének” minősítette az intézkedést Kéri László Tisza-szakértő is. A volt jegybankelnök, Surányi György szerint pedig „eljöhet az a pillanat, amikor a rezsicsökkentés megkérdőjelezhetővé válik.”

A Shell egykori globális vezetője az orosz energia helyett a lényegesen drágább nyugati szállításokat preferálná – csakhogy az orosz olajról, gázról való leválás a rezsicsökkentés végét, drasztikus áremelést okozna. 

Mint kifejtette, ő a piac „önszabályozásában” hisz.

A Tisza médiamunkásai is beszálltak a rezsicsökkentés-ellenes harcba. Magyar Péter testvérének csatornáján, a kontroll.hu YouTube felületén Tóta W. Árpád publicista lelkesen vázolta, hogy a Tisza Párt hogyan törli majd el a rezsicsökkentést. Azt mondta: a rendszer nem tartható fenn.

Az energiaáremelés tiszás hívei számára nyilvánvalóan rossz hír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök néhány napja rezsistopot hirdetett januárra: ez azt jelenti, hogy a januári nagy hidegek miatt a fűtésszámlákból 30 százalékot a kormány átvállal a családoktól.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

2026. január 29. 21:04
Mélyszegénység a propagandájuk, de a rezsicsökköt eltörölni, szénné adóztatást akarnak. Ezek folyton azt vázolják fel a mindenszarizmussal, amit ők valóban, meg is csinálni akarnak.
nyugalom
2026. január 29. 20:54
Havonta megis zsebrevagjak! Akkor megsincs szegenység?
Unknown
2026. január 29. 20:52
A szektának kellene eltörölni a csökkentett árakat, majd egy év után bedobni közéjük a "szakértőket"aztán majd valaki összeszedi a csontokat...
zakar zoltán béla
2026. január 29. 20:52
+ Ma a Kommentben Trencséni és Novák Méltányosság Zoltán a Tisza gyújtogató képére mismásolva azt mondta,hogy a Fidesz ugyanezt teszi. Az ellenvéleményt közbevágva próbálták kiiktatni! Hánynivaló!
