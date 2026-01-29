Ilyen nyíltan még egy tiszás sem mondta ki: ha ők jönnek, vége a rezsicsökkentésnek (VIDEÓ)

A Tűzfalcsoport az esettel kapcsolatban kifejtette:
Nem ez az első eset, hogy tiszás szakértők és politikusok a rezsicsökkentés ellen ágálnak. Korábban is hasonlóan nyilatkoztak, de ilyen konkrétan a Tisza-párt jövőbeni intézkedésére még nem tettek utalást.”
Emlékeztettek: Magyar Péter korábban azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy az egy „humbug”.
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó az energia az embereknek, ezért szerinte „véget kellene vetni” a rezsicsökkentésnek, ezt egy Facebook-bejegyzésben írta le.
Bódis Kriszta pedig arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés egy „tudatformálás”, amely hamis elvárásokat kelt az emberekben, azt sugallva, hogy „ha kevesebbet fizetsz, az mindig jó dolog”, miközben szerinte bizonyos helyzetekben többet fizetni ésszerűbb.