01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
rezsicsökkentés tisza párt tűzfalcsoport magyar péter gerzsenyi gabriella tóta w

Ilyen nyíltan még egy tiszás sem mondta ki: ha ők jönnek, vége a rezsicsökkentésnek (VIDEÓ)

2026. január 29. 12:38

Nem ez az első eset, hogy tiszás szakértők és politikusok a rezsicsökkentés ellen ágálnak.

Tóta W. Árpád, Stumpf András

Magyar Péter testvérének csatornáján, a kontroll.hu YouTube felületén az egyik Magyar Péter-rajongó publicista, Tóta W. Árpád hosszasan magyarázza, hogy a Tisza Párt hogyan fogja megszüntetni a rezsicsökkentést – írja a Tűzfalcsoport oknyomozó oldal.

Bejegyzésükben egy videót is megosztottak, amelyen Tóta W. Árpád azt mondja: 

Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem most fog beleállni abba, hogy hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartató fel, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.”

A Tűzfalcsoport az esettel kapcsolatban kifejtette: 

Nem ez az első eset, hogy tiszás szakértők és politikusok a rezsicsökkentés ellen ágálnak. Korábban is hasonlóan nyilatkoztak, de ilyen konkrétan a Tisza-párt jövőbeni intézkedésére még nem tettek utalást.”

Emlékeztettek: Magyar Péter korábban azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy az egy „humbug”.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó az energia az embereknek, ezért szerinte „véget kellene vetni” a rezsicsökkentésnek, ezt egy Facebook-bejegyzésben írta le.

Bódis Kriszta pedig arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés egy „tudatformálás”, amely hamis elvárásokat kelt az emberekben, azt sugallva, hogy „ha kevesebbet fizetsz, az mindig jó dolog”, miközben szerinte bizonyos helyzetekben többet fizetni ésszerűbb.

Idézőjel

Megint kibújt a szög a zsákból: Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés „egy humbug”

Magyar Péter és a további hat Tiszás EP-képviselő már eddig is legalább hatszor szavazott az EP-ben a magyar rezsicsökkentés ellen!

Nyitókép: Képernyőfotó/Kontroll

