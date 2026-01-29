Mutatjuk mennyivel lesz olcsóbb a januári rezsiszámla! (VIDEÓ)

Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
30 százalékos mennyiségi többlet volt a gázból januárban, így 30 százalékos kedvezményt kapnak a fogyasztók januárban – mondta Gulyás Gergely. A Kormányinfón kiderült, hogy ez a kedvezmény az árammal és a távhővel fűtök esetében is érvényesülni fog – tette hozzá.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón bejelentette, hogy indul a nemzeti petíció kézbesítése. Az EU csak Ukrajna támogatásával foglalkozik a saját problémái helyett – tette hozzá. A miniszetr közölte, hogy a brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá. Eddig 193 milliárd eurós támogatást kaptak az ukránok, és újabb tízmilliárdos igényeket nyújtottak be – mondta a miniszter.
Amit eddig Ukrajnába küldtünk, az háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország kapott 2004-es csatlakozása óta.
2029-ig szeretné Ursula von der Leyen Ukrajna uniós csatlakozását, míg Magyarország ezt nem támogatja. Mi nem kívánjuk ennek a háborúnak a költségeit kifizetni – tette hozzá.
Az unió bíróságának döntése újabb lépés a drogliberalizáció felé – reagált Gulyás az uniós bíróság döntésére. Bár látjuk, hogy vannak olyan ügyek, amiben Brüsszel ránk akarja kényszeríteni az akaratát, így a drogliberalizációban is. A magyar alaptörvény és az uniós bírósági döntés összhangjának a vizsgálatát kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a kormány – tette hozzá.
Január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt az érintetteknek –
jelentette be Vitályos Eszter.
30 százalékos fogyasztási többletet jelentett a januári rendkívüli hideg a háztartásoknak január 20-ig – mondta Gulyás Gergely. Éppen a kormány arról döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad. A távhőnél is 30 százalékos kedvezményt adnak – tette hozzá. 50 milliárdos pluszterhet vesz le a kormány a háztartások válláról.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy a kormány szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben részesül.
Meg fog jelenni a jogszabály és mindenki ki tudja számolni, hogy mekkora kedvezménnyel számolhat.
2,9 millió gázfogyasztó van Magyarországon, és 4,4 millió árammal fütő, valamint 674 ezer távfűtéses – ismertette a miniszter.
Akinek távhője van az a társasházon keresztül fogja megkapni a 30 százalékos kedvezményt – közölte Lantos Csaba. A villannyal fütők esetében ott az ügyfélnek nyilatkoznia kell április 30-ig, hogy melyik mérőre kéri a januári kedvezményt – mondta. Akinek van gáz és áram fogyasztója, annak kell csak nyilatkoznia.
Mai nappal újraindul a számlázás az MVM-nél –
mondta Lantos Csaba.
Magyarország esetében tavaly 15 milliárd köbméternyi importgáz érkezett – mondta kérdésre az energiaügyi miniszter. Természetesen a fűtési szezon után folytatódik a tározók feltöltése, ellátásbiztonsági kérdések nincsenek – tette hozzá.
Lantos Csaba kérdésre elmondta,
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, amerikai jóváhagyás is kelleni fog a Mol-Nis tranzakciójához.
A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt, hogy a nemzeti szuverenitást a 21. században több dolog is veszélyezteti.
Nálunk jóval nagyobb államoknak is védekeznie kell a nagyvállalatokkal és tőkekoncentrációkkal szemben –
tette hozzá. Ha nem akarjuk, hogy Magyarország ne részvénytársasági formában működjön, akkor távol kell tartani ezeket a csoportokat a döntéshozatali folyamatoktól – mondta a miniszter.
A Miniszterelnökség vezetője kérdésre elmondta, az átlagnyugdíj ma már 280 ezer forint felett van. Ettől függetlenül a nyugdíjakat emelni kell, 2010 óta közel 50 százalékkal nőtt a nyugdíjak reáltértéke – tette hozzá.
A bruttó és nettó ügyeskedés a fizetések kapcsán azért nem pontos Magyarországon, mert rengeteg adókedvezmény van, és ezt sokszor nem számolják bele a statisztikákba –
mondta egy másik kérdésre a miniszter.
Körülbelül 3-4-szer annyi cigány ember dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Éppen ezért szükséges, hogy további lépések legyenek ezen a területen. Gulyás szólt arról is, hogy korábban mélyszegénységben élt a cigányság nagy része, míg ezen a területen jelentős előrelépés történt.
A kormány nem tervezi a vendégmunkások kvótaszámának az emelését. Fontos, hogy a ne a kkv-k dolgozói menjenek a nagy cégekhez, hanem a munkaerőpiacon nem jelenlévők lépnének be – mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökség vezetője.
Esélyt kell adni Donald Trump elnöknek a Béketanácshoz, ha ezzel véget érnek fegyveres konflitkusok, akkor eredményes volt –
mondta egy másik kérdésre Gulyás. Ha nem léphetnénk ki a szervezetből, akkor lehetne szuverenitási problémákról beszélni – tette hozzá.
A kormánynak nincsen hivatalos véleménye a Blackrockról. Németországban valóban zajlik egy ilyen vita, mert a kancellár a Blackrocknál dolgozott – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Gulyás kérdésre elmondta, sok olyan példa van, ami azt mutatja, hogy a nálunk hosszabb demokratikus múlttal rendelkező országokban is problmák voltak a választások lebonyolításával. Magyarországon nem kell attól tartani, hogy ne professzionálisan bonyolítják le a voksolást – tette hozzá.
Mivel a magyar kormány több fontos kérdésben sem fogadja el a brüsszeli és kijevi véleményt, ezért ott örülnének a kormányváltásnak.
Egy politikai kampányhoz az éles viták hozzátartoznak, de a nyílt gyűlöletkeltés elfogadhatatlan. A Tisza Párt a magyar közéletben a gyűlölet apostola – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre. Rétvári Bence képének az elégetése teljesen elfogadhatatlan. Vitályos Eszter kormányszóvívő ezzel kapcsolatban azt közölte, egészen elképesztő az egész jelenet.
Gulyás Gergely egy másik kérdésre elmondta, hogy a Tisza volt egyházpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy a párt konvergenciaprogramja ami kiszivárgott. Ez az a dokumentum, amiben a Tisza megállapodott Brüsszellel – tette hozzá.
A bírónak nem csupán függetlennek kell lennie, de annak is kell látszania –
mondta a Mandiner kérdésére Gulyás Gergely.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI