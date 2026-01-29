Mutatjuk mennyivel lesz olcsóbb a januári rezsiszámla! (VIDEÓ)

mondta egy másik kérdésre a miniszter.

Körülbelül 3-4-szer annyi cigány ember dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Éppen ezért szükséges, hogy további lépések legyenek ezen a területen. Gulyás szólt arról is, hogy korábban mélyszegénységben élt a cigányság nagy része, míg ezen a területen jelentős előrelépés történt.

Esélyt kell adni Trumpnak

A kormány nem tervezi a vendégmunkások kvótaszámának az emelését. Fontos, hogy a ne a kkv-k dolgozói menjenek a nagy cégekhez, hanem a munkaerőpiacon nem jelenlévők lépnének be – mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökség vezetője.

Esélyt kell adni Donald Trump elnöknek a Béketanácshoz, ha ezzel véget érnek fegyveres konflitkusok, akkor eredményes volt –

mondta egy másik kérdésre Gulyás. Ha nem léphetnénk ki a szervezetből, akkor lehetne szuverenitási problémákról beszélni – tette hozzá.

A kormánynak nincsen hivatalos véleménye a Blackrockról. Németországban valóban zajlik egy ilyen vita, mert a kancellár a Blackrocknál dolgozott – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Brüsszelben és Kijevben örülnének a kormányváltásnak

Gulyás kérdésre elmondta, sok olyan példa van, ami azt mutatja, hogy a nálunk hosszabb demokratikus múlttal rendelkező országokban is problmák voltak a választások lebonyolításával. Magyarországon nem kell attól tartani, hogy ne professzionálisan bonyolítják le a voksolást – tette hozzá.

Mivel a magyar kormány több fontos kérdésben sem fogadja el a brüsszeli és kijevi véleményt, ezért ott örülnének a kormányváltásnak.

Egy politikai kampányhoz az éles viták hozzátartoznak, de a nyílt gyűlöletkeltés elfogadhatatlan. A Tisza Párt a magyar közéletben a gyűlölet apostola – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre. Rétvári Bence képének az elégetése teljesen elfogadhatatlan. Vitályos Eszter kormányszóvívő ezzel kapcsolatban azt közölte, egészen elképesztő az egész jelenet.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre elmondta, hogy a Tisza volt egyházpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy a párt konvergenciaprogramja ami kiszivárgott. Ez az a dokumentum, amiben a Tisza megállapodott Brüsszellel – tette hozzá.