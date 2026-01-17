Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere
Kapitány István ódákat zengett a megszorításbajnok Bajnai Gordonról.
Ehhez kell Kapitány István, egy multi, a Shell volt globális alelnöke, „a magyar Jockey Ewing”.
„Magyar Péter energetikai terve: a rezsicsökkentés kinyírása.
Ez a brüsszeli út. Válassz!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
