01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Trump

Végórák Kijevben: Zelenszkij a pácban – Erőtér Földi Lászlóval és Horváth Józseffel

2026. január 29. 20:10

Zelenszkij napjai meg vannak számlálva, Ukrajna a polgárháború szélére sodródott. Ám a háttérhatalom Budapesten sem pihen: a globális tőke új bábokat mozgat, a célkeresztben pedig a magyar szuverenitás. Ki a „slim fit Medgyessy” és mi a külföldi erők valódi terve?

2026. január 29. 20:10
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • A magyar választás nem csak Magyarország sorsát határozza meg
  • Zelenszkijt ki kell emelni a rendszerből
  • Az idegen tőkének semmi nem lehet az útjában
  • Zelenszkij a magyar társadalmat fenyegette meg

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
girafi
•••
2026. január 29. 21:01 Szerkesztve
Aki a hazánkat és szabadságunkat fenyegeti, azt kinyírjuk.
Válasz erre
0
0
girafi
2026. január 29. 20:56
Mi nem Oroszország vagyunk vagy Brüsszel. Mi ki fogjuk nyírni.
Válasz erre
0
0
girafi
2026. január 29. 20:53
Zelenszkij igencsak pácban van. Miután megtámadta Magyarországot.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 29. 20:22
Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!