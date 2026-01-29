Végórák Kijevben: Zelenszkij a pácban – Erőtér Földi Lászlóval és Horváth Józseffel

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
Zelenszkij napjai meg vannak számlálva, Ukrajna a polgárháború szélére sodródott. Ám a háttérhatalom Budapesten sem pihen: a globális tőke új bábokat mozgat, a célkeresztben pedig a magyar szuverenitás. Ki a „slim fit Medgyessy” és mi a külföldi erők valódi terve?
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: