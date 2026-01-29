Végórák Kijevben: Zelenszkij a pácban – Erőtér Földi Lászlóval és Horváth Józseffel

2026. január 29. 20:10

Zelenszkij napjai meg vannak számlálva, Ukrajna a polgárháború szélére sodródott. Ám a háttérhatalom Budapesten sem pihen: a globális tőke új bábokat mozgat, a célkeresztben pedig a magyar szuverenitás. Ki a „slim fit Medgyessy” és mi a külföldi erők valódi terve?

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: A magyar választás nem csak Magyarország sorsát határozza meg

Zelenszkijt ki kell emelni a rendszerből

Az idegen tőkének semmi nem lehet az útjában

Zelenszkij a magyar társadalmat fenyegette meg A teljes műsor itt tekinthető meg:

