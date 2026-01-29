Saját magát lőtte lábon Magyar Péter: ez az akció mindent elárul a szándékairól

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy elszabadultak a tiszás provokátorok a Lázárinfón. Megpróbálták megzavarni Lázár Jánost a bekiabálásaikkal, de öt perc leforgása alatt besültek, majd távoztak a helyszínről.

A helyszín nem véletlen, ugyanis a gyöngyösi Lázárinfón Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.

Az építési és közlekedési miniszter szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni.