Saját magát lőtte lábon Magyar Péter: ez az akció mindent elárul a szándékairól

Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek
Öt percig tartott a „művelet”.
Sikerült elkövetnie az egyik legnagyobb stratégiai hibát.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy elszabadultak a tiszás provokátorok a Lázárinfón. Megpróbálták megzavarni Lázár Jánost a bekiabálásaikkal, de öt perc leforgása alatt besültek, majd távoztak a helyszínről.
A helyszín nem véletlen, ugyanis a gyöngyösi Lázárinfón Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.
Az építési és közlekedési miniszter szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni.
Deák Dániel az eset kapcsán úgy fogalmazott a Facebook-oldalán, hogy stratégiai hibát követtek el Magyar Péterék. „A mai Lázárinfón egyértelműen és színtisztán megmutatkozott, hogy csak a hangulatkeltésre megy a Tisza. Az emberek pontosan tudják, hogy nem a romák képviselői keltették a hangulatot, hanem a 0 százalékos, a Tisza szurkolótáborába beállított Momentum politikusai.
Ez egy szervezett, baloldali akció volt”.
„Az Európában is egyedülálló társadalmi békében lévő Magyarországon a Tisza rövid távú politikai haszonszerzés céljából társadalmi konfliktust akar szítani. Ez különösen visszatetsző a választópolgárok számára, ugyanis ez köszönőviszonyban sem áll azzal a szeretetországgal, amiről Magyar Péter papol” – tette hozzá a politológus.
